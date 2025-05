David Almeida assina ordem de serviço para asfaltar 20 ruas no Parque Riachuelo

Obras no bairro Tarumã são viabilizadas com R$ 8,2 milhões em emenda parlamentar e integram programa de mobilidade urbana de Manaus.

A Prefeitura de Manaus deu início, nesta quinta-feira (8), às obras de recapeamento asfáltico em 20 ruas da comunidade Parque Riachuelo, localizada no bairro Tarumã, zona Oeste da capital. O prefeito David Almeida assinou a ordem de serviço ao lado do vice-prefeito e titular da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), Renato Junior, do deputado federal Átila Lins — responsável pela emenda parlamentar de R$ 8,2 milhões que viabiliza as obras — e da presidente da comunidade Cidadão 10, Suzy Santos.

A ação faz parte do programa de infraestrutura da Prefeitura de Manaus, com foco na melhoria da mobilidade urbana e das condições de vida das populações nas zonas Norte e Oeste da cidade. Com a diminuição das chuvas, a gestão municipal intensifica os serviços de pavimentação.

“O último inverno nos castigou muito, com um volume de chuva acima da média. Agora, com a chegada do sol, vamos avançar firme na recuperação da malha viária. Começamos pelo Parque Riachuelo com recursos da emenda do deputado Átila Lins e vamos seguir com frentes em todas as zonas da cidade. Nós somos a gestão que mais asfalto colocou nas ruas da história de Manaus, e vamos continuar esse trabalho para transformar a vida da nossa população”, afirmou o prefeito David Almeida.

Ampliação dos serviços com novas emendas

Nesta etapa, a Prefeitura recuperará 20 ruas no Parque Riachuelo e outras 30 na zona Norte, todas com recursos da emenda de Átila Lins. Além disso, uma nova emenda parlamentar, no valor de quase R$ 12 milhões, está prevista, elevando o total de investimentos para R$ 20 milhões.

O deputado federal Átila Lins reafirmou seu apoio à atual gestão. “David, desejo que você continue fazendo um grande governo. Você pode contar com o deputado Átila. Eu sei que em Manaus, quando você recebe uma emenda, a obra acontece. Aqui os recursos são aplicados corretamente”, destacou.

Reconhecimento da comunidade

A líder comunitária Suzy Santos comemorou o início das obras. “Hoje, a gente não vai chorar, prefeito, a gente só vai sorrir, porque essa é uma obra esperada. A gestão passada nos deixou no abandono, mas hoje nós fomos lembrados”, declarou.

O vice-prefeito Renato Junior reforçou o compromisso da gestão municipal. “A gestão do prefeito David chega com máquina, asfalto e trabalho. Aqui é resultado e comprometimento de verdade. Trabalhamos de dia, de tarde e de noite para mudar a vida das pessoas”, afirmou.

Moradores aprovam a iniciativa

Moradores também celebraram o início das obras. O autônomo Júlio Bentes, de 49 anos, destacou a importância da ação: “A população necessita muito desse serviço. Quero agradecer ao prefeito David Almeida e ao vice Renato Junior por atenderem à nossa demanda.”

Já o vendedor Anailton Ferreira, de 50 anos, disse: “Agora que chegou o verão, a prefeitura está aqui para nos contemplar. Somos gratos ao prefeito David Almeida e ao vice Renato Junior por estarem sempre presentes.”

Até o momento, o bairro Tarumã já contabiliza aproximadamente 78 ruas beneficiadas com recapeamento asfáltico, contribuindo para oferecer mais segurança e qualidade de vida à população.

