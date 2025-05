Mulher em trabalho de parto é resgatada de comunidade ribeirinha em Iranduba

O Departamento Integrado de Operações Aéreas (DIOA) realizou na quinta-feira (8) o resgate aeromédico de uma gestante de 28 anos, em trabalho de parto. A mulher foi transportada da comunidade Nova Canaã do Aruaú, localizada no município de Iranduba, para Manaus.

Segundo o diretor do Dioa, delegado Rafael Montenegro, a gestante vivia em uma área de difícil acesso, distante aproximadamente seis horas de lancha da capital. Com o apoio da aeronave, o deslocamento foi realizado em cerca de 30 minutos.

“O Dioa vem sempre prestando esse auxílio às gestantes nas comunidades isoladas do nosso Amazonas. E agora, inclusive, com a proximidade do Dia das Mães, fica registrado aí mais um atendimento nesse sentido, de uma gestante aí na iminência de dar à luz a uma nova vida”, afirmou o delegado.

Equipe do Samu acompanhou o transporte

O tenente do Corpo de Bombeiros do Amazonas (CBMAM), João Coelho, operador aerotático do Dioa, prestou apoio à equipe médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ele relatou que este foi o segundo caso de resgate de gestante em que atuou.

“Após avaliação, o médico constatou que a parturiente se manteve estável, e foi possível fazer o transporte dela sem intercorrências”, informou o operador.

A gestante, que espera um menino, foi entregue à equipe do Samu ao chegar em Manaus e, em seguida, encaminhada para uma maternidade da rede pública.

Parto anterior ocorreu dentro da aeronave

Em novembro do ano passado, a equipe do Dioa também participou de outro resgate. Na ocasião, uma mulher de 42 anos deu à luz dentro do helicóptero durante o transporte. A ação aconteceu na comunidade do Abelha, na zona rural de Manaus, que estava isolada por conta da seca histórica que afetou o estado.

