VÍDEO: Grávida morre durante colisão frontal entre carros na rodovia AM-070

Acidente envolvendo dois veículos aconteceu no KM 42 da estrada entre Manaus e Manacapuru.

Uma mulher grávida morreu durante um grave acidente de trânsito, na tarde desta quinta-feira (8), no KM 42 da rodovia AM-070, que liga Manaus a Manacapuru. O caso envolveu dois veículos, um Fiat Toro e um Chevrolet Cobalt, que colidiram frontalmente em meio à forte chuva na região.

Testemunhas relataram que o condutor da caminhonete Fiat Toro perdeu o controle da direção, possivelmente devido à pista molhada, e invadiu a contramão. Um dos veículos estaria com os pneus desgastados, o que pode ter contribuído para o acidente.

Com o impacto da colisão, o Cobalt foi lançado para fora da pista, invadiu uma área de mata e pegou fogo. A vítima fatal estava nesse veículo e não resistiu aos ferimentos.

Condutor fugiu sem prestar socorro

Segundo informações preliminares, o motorista da caminhonete fugiu do local sem prestar assistência às vítimas. A Polícia foi acionada e deve investigar as circunstâncias do acidente.

Vítimas ficaram presas às ferragens

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM) foi acionado para resgatar as vítimas que ficaram presas nas ferragens. Após o resgate, elas foram entregues ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para os primeiros socorros.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para remover o corpo da mulher.

