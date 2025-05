Ministro da AGU rebate vídeo de Nikolas Ferreira sobre fraudes no INSS

Jorge Messias diz que estrutura fraudulenta contra beneficiários do INSS começou no fim do governo Bolsonaro e critica tentativa de desmontar a Dataprev.

Durante coletiva de imprensa nesta quinta-feira (8), o advogado-geral da União, Jorge Messias, rebateu críticas feitas pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) sobre as fraudes nos descontos do INSS. Sem citar nomes, Messias criticou a divulgação de um vídeo que, segundo ele, busca gerar “terror e pânico na população”, referindo-se ao conteúdo publicado pelo parlamentar no início da semana.

O deputado havia divulgado um vídeo nas redes sociais na terça-feira (6), em que responsabiliza o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva pelo esquema de descontos indevidos aplicados a aposentados e pensionistas. Na gravação, Nikolas Ferreira afirma que se trata do “maior escândalo de corrupção do país”.

Em resposta, Jorge Messias afirmou que o esquema de fraudes teve origem nos últimos meses da gestão anterior. “Está muito claro que uma engenharia criminosa foi estruturada nos estertores do governo passado”, declarou.

Messias também mencionou que o governo anterior tentou desmontar a Dataprev — empresa estatal responsável por armazenar e proteger os dados da Previdência Social — o que, segundo ele, fragilizou os mecanismos de segurança do sistema.

“Eu vi que um deputado fez um vídeo com o objetivo de lacrar e causar pânico. É importante que ele questione o presidente que apoiou por que quis vender a estatal responsável por proteger os dados dos brasileiros”, afirmou o ministro.

Durante o evento, o advogado-geral anunciou um plano de ressarcimento a segurados prejudicados pelos descontos irregulares. A ação é uma das medidas adotadas pelo governo federal após a revelação das fraudes.

Vídeo apresenta versão de Nikolas Ferreira

No vídeo de pouco mais de seis minutos, o deputado Nikolas Ferreira apresenta uma linha do tempo em que alega que o governo Bolsonaro atuou para coibir fraudes no INSS, mencionando uma Medida Provisória de 2019. Ele também acusa setores da esquerda de se oporem a esse tipo de legislação. Segundo ele, os esquemas criminosos teriam se intensificado a partir de 2023, já sob a nova gestão federal.

