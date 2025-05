Baile do Mitsue movimenta cena do eletrofunk neste sábado em Manaus

Evento reúne DJs locais e estreia nacional no Mercado de Origem da Amazônia

O Baile do Mitsue acontece neste sábado, 10 de maio, no Mercado de Origem da Amazônia, em Manaus. O evento promete reunir nomes da música eletrônica e do funk regional, valorizando talentos locais e trazendo pela primeira vez à capital o artista nacional WS da Igrejinha.

Organizado pela FAN Experience, o baile busca conectar juventude, arte urbana e a música da periferia com os elementos da identidade amazônica.

DJ Mitsue lidera evento

O DJ e produtor Mitsue, conhecido por unir funk, eletrônico e sonoridades regionais lidera o evento. Ele fundou o baile que leva seu nome e é uma das referências da cena musical eletrônica no Norte do Brasil.

Além de apresentar suas mixagens, Mitsue também incentiva novos talentos e fomenta a produção cultural independente.

Line-up destaca artistas locais e atração inédita

O baile contará com apresentações de:

DJ Uffa

DJ Juanzinho

DJ João

100mídia

DJ Gusta

DJ Noelle

A noite ainda marca a estreia em Manaus de WS da Igrejinha, artista de destaque no arrocha e piseiro, que apresentará seus principais sucessos no palco.

Mercado de Origem fortalece cultura na zona portuária

O Mercado de Origem da Amazônia, localizado no histórico Complexo Booth Line, na zona portuária da cidade, foi escolhido como palco do baile por reunir tradição e modernidade. O local vem se consolidando como espaço cultural e ponto de encontro para eventos que valorizam a produção local.

