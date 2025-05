Venezuelana e amazonense desaparecem em Manaus

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) divulgou as imagens de dois jovens desaparecidos em datas e locais diferentes na capital.

A corporação ressalta que o registro de desaparecimento pode ser feito a qualquer momento, sem a necessidade de aguardar 24 horas. Para isso, é necessário comparecer a uma delegacia com os documentos do desaparecido, relatar as circunstâncias do desaparecimento e, se possível, apresentar uma foto atualizada.

Jovens sumiram em bairros distintos de Manaus

Rosmarys Alejandra Cedeno Hernandez, de 16 anos, natural da Venezuela, está desaparecida desde sábado (5). Ela foi vista pela última vez na rua Oitante, bairro Santo Agostinho, zona oeste de Manaus.

João Vitor Meirelles Ferreira, de 21 anos, desapareceu na quarta-feira (05/07). Seu último paradeiro conhecido foi no beco Meatinga, na avenida Desembargador João Machado, bairro Alvorada II, zona centro-oeste da cidade.

Polícia pede ajuda para localizar desaparecidos

A Polícia Civil pede a colaboração da população para encontrar os jovens. Informações sobre seus paradeiros podem ser repassadas pelos seguintes números:

Depca: (92) 99962-2441

(92) 99962-2441 Deops: (92) 3667-7713

(92) 3667-7713 Disque Denúncia da SSP-AM: 181

As ligações podem ser feitas de forma anônima. Toda informação é relevante para auxiliar nas buscas.

