Motorista capota carro e fica ferido na Avenida São Jorge, em Manaus

Um motorista de 20 anos ficou ferido após capotar o carro na manhã desta sexta-feira (9), na Avenida São Jorge, Zona Oeste de Manaus. Ele dirigia pela via quando perdeu o controle do veículo, que acabou virando no meio da pista.

O jovem, que não teve a identidade divulgada, precisou ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi levado ao Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio. O estado de saúde dele não foi informado.

Agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) interditaram parcialmente a avenida para a retirada do veículo, que permaneceu capotado no local até a chegada de um guincho.

Ainda não se sabe o que causou o acidente. A via ficou parcialmente bloqueada até a conclusão do trabalho das equipes de remoção.

