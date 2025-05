Healthtech do Amazonas aposta em cotações digitais para transformar o acesso a medicamentos

Com o aumento dos preços dos medicamentos no Amazonas, que ultrapassaram 10% em algumas categorias no primeiro trimestre de 2025, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), iniciativas voltadas à inovação em saúde tornaram-se ainda mais urgentes. Nesse cenário, a startup amazonense Pharmfy se destacou ao apresentar sua plataforma no Web Summit Rio 2025, evento internacional que reuniu mais de 34 mil pessoas e cerca de 1.400 startups de 43 países.

“Nossa participação no Web Summit foi um acontecimento ímpar. Apesar das dificuldades que quase nos impediram de ir, conseguimos propagar o nome Pharmfy e atrair o interesse de investidores e parceiros”, destaca Renan Zuany Braga, fundador da startup.

Criada em 2024, a Pharmfy nasceu de uma experiência pessoal: a dificuldade de encontrar um medicamento para sua filha. “Isso prova que a inovação pode nascer de necessidades reais e impactar positivamente a vida de muitas pessoas”, afirma Renan. A solução desenvolvida permite automatizar a cotação de remédios entre distribuidoras, farmácias e consumidores, facilitando o acesso a melhores preços e maior eficiência logística.

Com o MVP (Produto Mínimo Viável), previsto para lançamento em maio, a plataforma permitirá que o usuário informe a receita ou nome do medicamento e receba cotações em tempo real, promovendo praticidade e economia. Em paralelo, já está em andamento a integração com três farmácias da capital amazonense, para testes de usabilidade e performance.

Além do sucesso na exposição, a Pharmfy também deu início a parcerias estratégicas, como com a rede Mapa da Estética, e planeja expandir sua atuação com uma nova fase de desenvolvimento: a prescrição médica digital, voltada para medicamentos manipulados e industrializados, em colaboração com parceiros de São Paulo e Minas Gerais.

O projeto conta com o apoio técnico da Innov4r, representada pelos especialistas Jancarlos Barbosa, Gabriel Costa e André Lima. A expectativa agora é dar início à rodada de investimentos com os contatos estabelecidos durante o evento.

Com os gastos com medicamentos representando uma fatia crescente do orçamento familiar – especialmente entre a população de baixa renda e idosos -, soluções como a da Pharmfy surgem como alternativas sustentáveis e inclusivas para um problema que afeta milhares de amazonenses. A startup busca agora consolidar sua base de usuários e ampliar o número de parceiros comerciais antes do lançamento oficial previsto para este ano.

Grupo Nova Era inaugura indústria de alimentos e amplia produção no Norte do Brasil

O Grupo Nova Era, um dos maiores players do setor atacadista na região Norte, inicia uma nova fase com a inauguração de sua indústria de alimentos, voltada à panificação e confeitaria. A nova unidade industrial, que passa a operar oficialmente na segunda-feira (12/5), ocupa uma área de 3.300 metros quadrados e marca a expansão da linha de produtos próprios sob a marca ‘TG Foods’.

Com a nova planta, o grupo estima um aumento inicial de 25% nas vendas desses itens, abastecendo prioritariamente as 14 lojas Super Nova Era e as três unidades Pátio Gourmet em Manaus. A expansão deve chegar em breve às lojas de Porto Velho (RO) e Boa Vista (RR), consolidando a presença regional da marca no segmento de alimentos.

A nova indústria gera cerca de 50 novos empregos diretos, somando-se aos mais de 4 mil colaboradores que integram as operações do Grupo Nova Era em diferentes frentes. Segundo a direção da empresa, a perspectiva é ampliar ainda mais esse número conforme a demanda da produção aumente.

Fundado há 13 anos na região Norte, o Grupo Nova Era conta atualmente com 20 unidades Super Nova Era (14 em Manaus, 4 em Porto Velho e 2 em Boa Vista), três lojas Pátio Gourmet e uma rede de lojas autônomas em condomínios residenciais. Em 2022 e 2023, foi apontado como o maior atacadista e distribuidor do Norte do Brasil pelo levantamento da ABAD/Nielsen, organizado pela Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores (Abad).

A nova unidade industrial reafirma a estratégia de verticalização do Grupo Nova Era, reforçando sua posição no mercado regional e seu compromisso com a geração de valor e emprego no Norte do país.

Nova tecnologia da Embrapa impulsiona cultivo sustentável do açaí no Acre

Uma nova tecnologia desenvolvida pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) pode transformar a produção de açaí-solteiro na Amazônia. A pesquisa criou um protocolo para produção de mudas em larga escala da espécie ‘Euterpe precatoria Mart.’, conhecida como açaí-solteiro, típica da região e historicamente explorada de forma extrativista.

Com potencial para revolucionar o setor, especialmente em estados como o Acre, onde o cultivo ainda depende majoritariamente da coleta em áreas nativas, a nova técnica garante mudas mais resistentes a doenças como a antracnose e adaptadas às condições locais. A iniciativa abre caminho para o estabelecimento de plantios planejados, com impacto positivo tanto para o meio ambiente quanto para a economia.

Além de reduzir a pressão sobre as florestas, o cultivo em áreas modificadas favorece a conservação da biodiversidade e contribui para a ampliação da cadeia da bioeconomia. No Acre, a produção de açaí já demonstra avanços. Somente em 2023, foram colhidas mais de 4 mil toneladas do fruto, com destaque para os municípios de Feijó e Tarauacá.

Feijó, inclusive, conquistou reconhecimento nacional ao receber a primeira certificação de Indicação Geográfica (IG) para o açaí no Brasil, valorizando o saber tradicional envolvido na produção e agregando valor ao produto regional.

A adoção do novo protocolo pode impulsionar ainda mais essa cadeia produtiva, gerando renda, promovendo o desenvolvimento sustentável e posicionando o Acre como referência no cultivo planejado do açaí na Amazônia.

Bioeconomia e inovação impulsionam sorveteria paraense no cenário nacional

Com raízes fincadas nos sabores da floresta, a Gelateria Damazônia, começa a colher os frutos de uma estratégia ambiciosa de expansão nacional. Após registrar um faturamento de R$ 5 milhões em 2024, a marca paraense inaugurou sua primeira unidade franqueada no bairro do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro – um dos pontos turísticos mais icônicos do Brasil.

A marca se destaca por sua proposta de valor centrada em sorvetes artesanais elaborados com ingredientes típicos da Amazônia, como cupuaçu, castanha-do-pará e açaí. A combinação entre identidade regional, compromisso com a sustentabilidade e um modelo de negócios escalável tem permitido à gelateria conquistar espaço no competitivo setor de alimentação fora do lar.

Com foco inicial no Sudeste, o plano de franquias da Damazônia busca atender a um público cada vez mais interessado em produtos de origem e experiências gastronômicas autênticas. A estratégia de crescimento evidencia o potencial da bioeconomia e da gastronomia amazônica como motores de desenvolvimento, inserindo o Norte do Brasil no mapa da nova economia criativa e sustentável.

A meta é audaciosa: alcançar 100 unidades até 2030, consolidando a Gelateria Damazônia como referência nacional em sabores da floresta.

RÁPIDAS & BOAS

A Universidade Federal do Amazonas (UFAM) está com inscrições abertas para o curso de pós-graduação lato sensu em ‘Educação para a Compreensão e Equidade em Ciências’, voltado exclusivamente para professores da Secretaria de Estado da Educação e Desporto Escolar do Amazonas (Seduc/AM) dos municípios de Manaus e Iranduba. As inscrições seguem até quarta-feira (14/5), pelo link (https://tinyurl.com/yc9ht2dx).

A Fecomércio Amazonas realiza a 2ª edição do ‘Innovation Day’ na próxima sexta-feira (16/5), das 13h às 20h, no Teatro Manauara, em Manaus. O evento apresentará tendências em inovação e inteligência artificial aplicadas aos negócios. A participação é gratuita, com inscrições pelo link (https://tinyurl.com/h8cnv2f7).

Na sexta-feira (16/5), às 19h, o PEIEX Amazonas, em parceria com a ApexBrasil e o Sebrae Amazonas, promoverá o evento virtual para a capacitação coletiva ‘Formação de Preço para Exportação’, que tem o objetivo de impulsionar o seu negócio para alcançar novos mercados. As inscrições estão sendo realizadas pelo link (https://tinyurl.com/2p8y4exz_).

