Neymar comenta em foto sensual de Marina Ruy Barbosa e gera polêmica

O atleta Neymar se viu envolvido em mais uma polêmica na internet nesta semana após comentar em uma foto da atriz Marina Ruy Barbosa. Isso foi o suficiente para receber críticas de internautas, enquanto outros saíram em defesa do jogador.

A brasileira foi capa da V Magazine, revista americana de moda e cultura pop, e recebeu uma enxurrada de comentários no Instagram. Entre eles, o comentário de Neymar, que respondeu à publicação com dois emojis: um da bandeira do Brasil e um de palmas.

Mesmo sendo uma interação sucinta, não passou desapercebida. Mais de 100 pessoas comentaram o próprio comentário do jogador.

Neymar recebeu muitas críticas, que consideraram o comentário desrespeitoso vindo de uma pessoa comprometida.

Ao mesmo tempo, internautas também saíram em defesa do craque. Por ser uma revista americana, muitos destacaram que Neymar estava apenas valorizando uma conquista de Marina Ruy Barbosa. Outros apontaram ainda que os dois são amigos.

(*) Com informações da CNN Brasil

