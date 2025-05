Feira Folclórica de Manaus tem shows e cultura até 11 de maio

A Feira Folclórica de Manaus entra em sua segunda semana com uma programação que valoriza a diversidade e a tradição cultural do Amazonas. O evento ocorre entre os dias 9 e 11 de maio, de sexta a domingo, sempre das 19h à meia-noite, no Centro Cultural dos Povos da Amazônia, localizado na avenida Silves, zona sul da capital.

A iniciativa é promovida pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, e organizada pelo Instituto de Inovação Desportiva e Cultural da Amazônia (Idama).

Barracas e danças típicas movimentam o espaço

Com entrada gratuita, a feira reúne mais de 40 barracas de comidas típicas e artesanato regional. Além de impulsionar a economia criativa, o evento oferece uma experiência imersiva com apresentações de quadrilhas, cirandas, danças tradicionais e shows de forró, beiradão, pagode, arrocha e MPB.

Evento prepara artistas para o Festival Folclórico

Além do entretenimento, a feira funciona como espaço de ensaio para o 67º Festival Folclórico do Amazonas. Os grupos têm a oportunidade de se apresentar no mesmo palco onde acontecerá o festival, o que contribui para a preparação de dançarinos, coreógrafos e produtores.

Quadrilhas e boi-bumbá fecham a programação

A disputa da Quadrilha Manaus acontece nos dias 9, 10 e 11 de maio. No dia 17, será a vez da Ciranda Manaus. Já o encerramento oficial da feira ocorre no dia 18 de maio, com a apresentação do Boi-Bumbá Corre Campo, um dos mais tradicionais do estado.

(*) Com informações da assessoria

