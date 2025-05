Nove motoristas são presos por dirigir bêbados em Manaus

Nove motoristas foram presos por embriaguez ao volante durante a Operação Lei Seca, realizada pelo Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), entre a noite de quinta-feira (8) e a madrugada de sexta-feira (9), na alameda Alphaville, bairro Novo Aleixo, zona norte de Manaus.

Ao todo, a operação fiscalizou 862 veículos. A ação foi conduzida pela equipe de Fiscalização do Detran-AM em parceria com o 27º Distrito Integrado de Polícia (DIP) e a Polícia Militar do Amazonas (PMAM).

Os condutores flagrados com sinais de embriaguez foram encaminhados ao 6º DIP. As taxas de alcoolemia variaram entre 0,46 mg/L e 0,85 mg/L, valores superiores ao limite legal.

Além das prisões, foram registradas 48 autuações. A operação também resultou na remoção de quatro carros e seis motocicletas.

Fiscalização busca prevenir acidentes

De acordo com Arthur Cruz, coordenador geral da Fiscalização do Detran-AM, as ações buscam reduzir os riscos de sinistros no trânsito.

“Com a intensificação das operações em conjunto com a Polícia Militar e a Polícia Civil, a tendência é que mais motoristas, além de serem autuados pelas infrações administrativas, também sejam presos em flagrante delito. A intensificação das operações com os órgãos de segurança pública visa reduzir e inibir a condução de veículos automotivos sob efeito de álcool e, assim, minimizar os riscos de acidentes de trânsito na cidade de Manaus”, afirmou Cruz.

Operação Impacto também resulta em prisão

Na mesma noite, o Detran-AM também atuou na Operação Impacto, realizada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), na Avenida Alarico Furtado, zona leste da cidade.

Durante a ação, um condutor com mandado de prisão preventiva em aberto foi localizado e encaminhado ao 14º DIP.

A equipe de Fiscalização do Detran-AM abordou 80 veículos na Operação Impacto, com 15 autuações aplicadas e quatro remoções.

