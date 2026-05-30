A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por intermédio da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), fixou como prioridade a localização de Carlos Vieira Holanda. O professor de Jiu-jitsu está foragido e responde pelos crimes de assédio, importunação sexual, estupro e estupro de vulnerável cometidos contra diversas vítimas.
Como a população pode ajudar nas investigações
A fim de acelerar a captura do suspeito, as autoridades solicitam a ampla divulgação da imagem de Carlos Vieira Holanda. Portanto, caso você tenha qualquer informação sobre o paradeiro do investigado, entre em contato imediatamente por meio dos canais oficiais de denúncia.
A PC-AM disponibiliza os seguintes contatos para a população:
- (92) 99962-2441 – Disque-denúncia da Depca
- 197 ou (92) 3667-7575 – Polícia Civil
- 181 – Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM)
Nota de segurança: A Polícia Civil assegura que a identidade do denunciante será mantida em absoluto sigilo.
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