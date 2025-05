‘Pará’ é morto a tiros em frente a comércio na rodovia AM-010

Vítima foi atingida com pelo menos seis disparos de arma de fogo

O comerciante Manoel Diniz Leão, de 43 anos, conhecido como Pará, foi morto a tiros em frente ao próprio estabelecimento, localizado no km 42 da rodovia AM-010, que liga Manaus a Itacoatiara, durante a noite de sexta-feira (9).

A Polícia Militar informou que a vítima estava em seu comércio quando homens armados se aproximaram e efetuaram disparos contra Manoel. Ele foi atingido com pelo menos seis tiros na cabeça.

O comerciante morreu no local antes da chegada do socorro. Após o crime, os suspeitos fugiram. Não há informações sobre a motivação nem a autoria do homicídio.

A equipe de perícia esteve no local, assim como o Instituto Médico Legal (IML), que recolheu o corpo. O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

