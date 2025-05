Avó, mãe e neta são encontradas mortas dentro de apartamento

Uma mulher de 66 anos, sua filha de 40 anos e a neta de 1 ano foram encontradas mortas dentro de um apartamento no bairro Barro Preto, região Centro-Sul de Belo Horizonte, na tarde desta sexta-feira (9). Além das vítimas, quatro cães também foram encontrados sem vida no imóvel, localizado no 13º andar de um edifício na Rua Mato Grosso.

A Polícia Militar foi acionada após a síndica do prédio, Raquel Moreira, receber um telefonema da avó paterna da criança, preocupada com o sumiço da família. Ao chegar ao andar onde moravam, a síndica relatou ter sentido um forte odor e acionou a polícia.

Os policiais precisaram arrombar a porta para entrar. O apartamento estava completamente fechado e, no interior, foram encontradas três bandejas com carvão queimado próximas às vítimas, que estavam deitadas sobre a cama. Ainda não há confirmação oficial sobre a causa das mortes, e a polícia investiga a relação entre o carvão queimado e os óbitos.

Segundo a síndica, a avó da criança já havia tentado obter informações no dia anterior, quinta-feira (8), mas foi informada pelo porteiro que a família não era vista desde o último domingo.

