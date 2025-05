Saiba qual o valor do salário do Papa Leão XIV

O papa Leão XIV, foi empossado na última quinta-feira (8), como novo líder da Igreja Católica, e a ocasião despertou entre os fiéis curiosidade sobre o cotidiano de um Santo Padre. Uma das principais dúvidas é se o pontífice recebe algum tipo de remuneração pelo serviço que desempenha no Vaticano.

O papa recebe salário?

O Santo Padre tradicionalmente tem suas despesas básicas custeadas pelo Vaticano.

Todavia, o pontífice também tem direito a receber uma quantia mensalmente.

Conforme a agência italiana Ansa, papa Leão XIV deve receber um salário estimado em 2,5 mil euros, equivalente à cerca de R$ 16,1 mil.

Ainda não se sabe se Leão XIV vai abdicar do valor pago pela Vaticano

Recusa de Francisco

O papa Francisco fez voto de pobreza ao assumir como líder da Igreja Católica. O argentino recusou o salário de quase R$ 20 mil, mantendo um estilo de vida simples durante todo o papado.

Inspirado por São Francisco de Assis, o argentino decidiu seguir uma vida de simplicidade. “Quando preciso de dinheiro para comprar sapatos ou algo assim, eu peço. Não tenho um salário, mas não me preocupo com isso, pois sei que serei alimentado de graça”, afirmou ele no documentário Amém: Perguntando ao Papa, lançado em 2023.

Em seus últimos atos como pontífice, Francisco ainda doou 200 mil euros (aproximadamente R$ 1,2 milhão) de sua conta pessoal a presos da penitenciária Casal del Marmo, em Roma. Ele faleceu em 21 de abril deste ano.

“Como eu gostaria de uma Igreja pobre para os pobres”, disse Francisco.

