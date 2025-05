Homem fica ferido em acidente de trânsito em avenida de Manaus

Um grave acidente de trânsito deixou um homem ferido na Avenida Torquato Tapajós, sentido bairro, na manhã deste sábado (10).

De acordo com testemunhas, a causa do acidente foi um choque entre motocicletas, que acabou derrubando a vítima em via pública. As circunstâncias do acidente ainda não foram confirmadas pelas autoridades.

Nas imagens divulgadas nas redes sociais, é possíver ver vários motoqueiros amparando a vítima, que aguardava a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Devido ao acidente, o trânsito apresentou lentidão durante o trecho.

