Amazonas lidera ranking nacional em tempo de abertura de empresas

O Governo do Amazonas conquistou o primeiro lugar em um ranking nacional de agilidade na abertura de empresas, com média de 6,9 horas para liberação do registro mercantil em abril. Os dados são do Painel de Registro de Empresas do Governo Federal, que monitora o tempo médio de abertura em todo o país.

O Amazonas, de acordo com o Sistema de Registro Mercantil (SRM) da Jucea, no mês de abril constituiu 1.356 novos negócios, com o tempo médio de liberação do CNPJ de 14 minutos, realizando novas constituições nas segmentações de Serviço (908), Comércio (402) e Indústria (46).

Facilidade

Foto: Divulgação

Para a presidente da Jucea, Maria de Jesus Lins Guimarães, a disponibilidade dos serviços de forma digital e a diminuição de burocracias para o registro mercantil vem incentivando novos empreendedores para o mercado.

“O serviço oferecido de forma on-line, pelo Portal de Serviços da Jucea, facilita o processo de constituição de empresas. É rápido, auto explicativo e ainda emite o documento de registro mercantil para o novo empresário”, destacou a presidente.

Em abril, cinco municípios tiveram destaque na abertura de empresas, a capital Manaus com 739 constituições, Parintins com 117, Tefé 93, Atalaia de Norte com 62 e Itacoatiara mais 47 novos empreendimentos.

(*) Com informações da assessoria

