Acidente

Acidente envolveu uma caçamba, duas carretas e carros de passeio; uma passageira ficou ferida

Um engavetamento envolvendo seis veículos provocou congestionamento e transtornos no trânsito por volta das 11h deste sábado (30),na avenida Rodrigo Otávio, bairro Japiim, zona sul de Manaus.

O tráfego no sentido bairro/Centro segue interrompido, enquanto o congestionamento se espalha pelas ruas de acesso próximas.

Segundo informações preliminares, uma caçamba carregada de barro perdeu os freios no momento em que os veículos reduziam a velocidade devido ao fechamento de um semáforo. Como consequência, o caminhão atingiu os automóveis que seguiam à frente e provocou uma sequência de colisões.

Motorista relata momento do impacto

O caminhoneiro Florêncio, de 47 anos, conduzia uma carreta bitrem de placa NAZ-1049 pela faixa da direita quando percebeu a redução do fluxo e começou a diminuir a velocidade gradualmente.

No entanto, a caçamba não conseguiu parar a tempo e atingiu violentamente a traseira da carreta.

Segundo Florêncio, ele tentou controlar o veículo para evitar danos maiores. Ainda assim, a força da colisão acabou desencadeando um efeito dominó entre os demais veículos.

Colisões atingiram carros e carretas

Após o primeiro impacto, a carreta bitrem avançou e atingiu um Fiat Argo que seguia à frente. Em seguida, a colisão alcançou um Chevrolet Ônix utilizado como carro de aplicativo.

Com a força da batida, o Ônix foi arremessado para a lateral da pista e colidiu contra uma carreta-tanque de combustível que trafegava pela faixa da esquerda.

Além disso, um veículo elétrico da marca Geely também sofreu danos durante a sequência de colisões, completando o engavetamento envolvendo seis veículos.

Acidente deixa uma pessoa ferida

Apesar da gravidade da ocorrência, apenas uma pessoa sofreu ferimentos.

A vítima era passageira do carro de aplicativo. Ela apresentou uma lesão no ombro e recebeu atendimento de uma equipe de socorro ainda no local.

Enquanto isso, o motorista do aplicativo não sofreu ferimentos físicos. Entretanto, ele precisou de atendimento após apresentar sinais de choque emocional devido ao acidente.

Trânsito ficou interrompido

Com veículos atravessados na pista e bloqueando diversas faixas de circulação, o trânsito ficou completamente interrompido na região.

Por causa da interdição, o congestionamento se formou rapidamente e afetou o fluxo de veículos durante boa parte da manhã. Além disso, motoristas enfrentaram longas filas enquanto as equipes realizavam o atendimento da ocorrência e a remoção dos veículos.

Veículos envolvidos no acidente

Os veículos envolvidos no engavetamento foram:

Caçamba de placa OAG-8319, carregada de barro e apontada como causadora do acidente;

Carreta bitrem de placa NAZ-1049, conduzida por Florêncio;

Fiat Argo de placa QZD-6I56;

Chevrolet Ônix de placa PHJ-7787, utilizado como carro de aplicativo;

Veículo elétrico Geely de placa TSM-7D64;

Carreta-tanque de placa QZT-6D77.

Por fim, as autoridades de trânsito deverão apurar as circunstâncias do acidente e avaliar as causas da suposta falha mecânica que provocou o engavetamento.

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