José Aldo anuncia aposentadoria após derrota no UFC 315

O octógono do UFC foi palco da despedida de um dos maiores nomes da história do MMA, durante a noite de sábado (10). O amazonense José Aldo, ex-campeão peso-pena e ícone do esporte brasileiro, anunciou sua aposentadoria definitiva após ser derrotado por decisão unânime pelo canadense Aiemann Zahabi, no UFC 315, realizado em Montreal, no Canadá.

Aldo, de 38 anos, encerra sua vitoriosa carreira com um cartel de 32 vitórias e nove derrotas. O manauara foi o primeiro campeão peso-pena do UFC e o lutador que mais vezes defendeu o cinturão da categoria de forma consecutiva: sete defesas bem-sucedidas, consolidando seu nome entre os maiores de todos os tempos do esporte.

Após o combate, ainda no octógono, José Aldo fez um pronunciamento emocionado que confirmou o fim de sua trajetória como lutador profissional.

“Dana, obrigado por tudo. Shelby, Fertita, todo mundo do UFC, só tenho que agradecer todo mundo, mas a semana foi difícil para caraca. Não no negócio de peso, mas eu estava brigando com a minha mente para tentar ser o campeão novamente. É hora de parar, tenho que aproveitar minha família, meus filhos, não quero mais”, declarou o ex-campeão, visivelmente comovido.

“Não faz mais parte da minha vida”

O brasileiro revelou que a decisão de pendurar as luvas amadureceu durante o processo de corte de peso, comum nas semanas que antecedem as lutas. Aldo relatou um momento de reflexão que o fez perceber que sua relação com o esporte havia chegado ao fim.

“Quando eu estava batendo o peso, alguma coisa no meu coração falou que eu não precisava bater o peso mais. Eu larguei. Se tivesse luta ia ter, se não tivesse eu não queria lutar mais. Então acho que é a última vez que vão me ver isso aqui dentro. Isso não faz parte mais da minha vida”, completou.

Carreira de José Aldo

José Aldo iniciou sua carreira profissional no MMA em 2004 e alcançou o estrelato ao se tornar campeão do WEC, sendo posteriormente promovido a primeiro campeão peso-pena do UFC com a fusão das organizações. Ao longo dos anos, venceu nomes como Urijah Faber, Chad Mendes, Frankie Edgar e Kenny Florian.

Aldo também foi o protagonista de rivalidades históricas, como contra Conor McGregor e Max Holloway.

Mesmo após perder o cinturão em 2015, Aldo seguiu competitivo no UFC, inclusive migrando para a divisão dos galos, onde chegou a disputar novamente um título mundial em 2020, contra Petr Yan.

Com o fim de sua trajetória no MMA, o brasileiro se despede como uma das maiores referências do esporte no país.

