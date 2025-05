AM aponta investimentos em políticas públicas voltadas às mães amazonenses

No mês dedicado às mães, o Governo do Amazonas destaca investimentos em políticas públicas para fortalecer setores como assistência social, habitação, saúde e geração de emprego e renda, que atendem as demandas das mães amazonenses. Desde 2019, o Estado trabalha na reestruturação de maternidades, ampliação de acesso ao crédito e facilidades para a compra e regularização de imóvel próprio.

Na área do empreendedorismo, ter o próprio negócio e mais tempo com a família sempre foram os sonhos de Larisse Cruz, de 30 anos. Com o curso de Extensão de Cílios, feito no Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam), ela conseguiu alcançar a tão desejada autonomia e acompanhar o crescimento da filha de 1 ano.

“Eu sempre quis poder conciliar a minha vida de mãe e de empreendedora. Acho muito importante o governo oferecer esses cursos gratuitos e promover a inclusão social, principalmente de nós, mães, que muitas vezes buscamos rendas extras para conciliar com a maternidade”, falou a empreendedora, Larisse Cruz.

Assim como Larisse, outras mães amazonenses tiveram acesso a oportunidades de empreender. Além dos cursos gratuitos do Cetam, o estado conta, desde 2022, com a criação do programa Crédito Rosa, que já beneficiou mais de 4,5 mil mulheres com alguma linha de crédito.

Os financiamentos variam de R$ 500 a R$ 21 mil para manutenção, ampliação e modernização de negócios. No total, já foram investidos mais de 29 milhões no empreendedorismo feminino.

Em março deste ano, durante o mês dedicado às mulheres, o governador Wilson Lima anunciou a liberação de R$ 23 milhões para impulsionar o trabalho e o empreendedorismo feminino no estado. Desse total, R$ 20 milhões foram destinados ao programa Crédito Rosa, enquanto R$ 3 milhões para projetos sociais liderados por mulheres.

Saúde

Na área da Saúde, a maternidade estadual Chapot Prévost recebeu o selo de “Iniciativa Hospital Amigo da Criança” (IHAC), em 2024, do Ministério da Saúde. O selo é concedido a maternidades de todo o país que investem em capacitação de pessoal e aprimoramento de processos, como o incentivo ao aleitamento materno exclusivo e atendimento humanizado à mulher durante antes, durante e depois do parto.

Para oferecer uma estrutura completa às mães, o Amazonas também conta com as maternidades Balbina Mestrinho, Ana Braga e Instituto Dona Lindu. Juntas, as unidades possuem 11 suítes nos Centros de Parto Normal Intra-hospitalar, com métodos de alívio não farmacológico da dor e equipamentos que auxiliam na dilatação do parto normal.

Em março deste ano, o estado reforçou a rede de assistência em saúde feminina do Amazonas com a inauguração do primeiro Centro Avançado de Prevenção ao Câncer do Colo do Útero (Cepcolu). A iniciativa é pioneira no Brasil ao disponibilizar, de forma integrada, a cirurgia de conização, que remove lesões precoces no colo do útero, prevenindo o desenvolvimento do câncer e o risco de óbito.

Assistência social

Em todo o estado, o número de famílias chefiadas por mulheres representa 90% dos beneficiários do programa Auxílio Estadual. O número corresponde a 271.761 famílias amazonenses das 300 mil cadastradas no programa em todo o estado.

O Auxílio Estadual é o maior programa de transferência de renda do Amazonas e disponibiliza R$ 150 mensais às famílias em situação de vulnerabilidade. Com o valor, as mães amazonenses garantem a segurança alimentar e impulsionam o comércio local.

Habitação

Na área de habitação, o acesso à regularização fundiária e programas habitacionais foi facilitado para as chefes de família. Por meio do Amazonas Meu Lar, o maior programa habitacional do estado, a titularidade dos imóveis é prioritariamente registrada em nome da mulher, assegurando sua autonomia sobre a propriedade e garantindo direitos de venda, empréstimo ou herança para os filhos.

Outro projeto importante é a construção da Casa da Mulher Brasileira, no bairro Petrópolis, em Manaus. Com 10 mil m² de área, o espaço reunirá todos os serviços de atendimento às mulheres em situação de violência, proporcionando suporte completo. A obra conta com investimento de R$ 17,5 milhões, e a primeira etapa está prevista para ser entregue no segundo semestre de 2025.

