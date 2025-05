Apesar da ‘queda’ no campo, Vasco mantém liderança online

A ‘liderança’ online do clube carioca persistia por mais de 24 horas após o apito final do confronto, que ocorreu na noite de sábado (10).

Mesmo amargando uma derrota por 2 a 1 para o Vitória, em partida disputada no Barradão e válida pela oitava rodada do Brasileirão Betano 2025, o Vasco da Gama segue no topo das pesquisas do Google Trends, com mais de 500 mil pesquisas de sábado para domingo, 10 e 11, respectivamente. A ‘liderança’ online do clube carioca persistia por mais de 24 horas após o apito final do confronto, que ocorreu na noite de sábado (10).

O Vitória conquistou uma conquista heroica sobre o Vasco, com dois gols do atacante Renato Kayser. A equipe da casa demonstrou resiliência ao jogar com um atleta a menos por mais de 55 minutos e reverter um placar adverso de 1 a 0 no início da segunda etapa.

O embate entre Vitória e Vasco, realizado às 18h30 (horário de Brasília) deste sábado, colocou frente a frente duas equipes que buscavam reabilitação no campeonato. Ambas as agremiações não vinham apresentando bons resultados na competição e viam no confronto uma oportunidade de somar pontos importantes.

Apesar do revés em campo, a expressiva presença do Vasco no topo do Google Trends demonstra a grande mobilização e o engajamento de sua torcida, que segue acompanhando de perto o desempenho do time, mesmo diante de resultados negativos.

