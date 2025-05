Investimentos melhoram qualidade vida do povo no interior do Amazonas

Neste sábado (10), o senador Eduardo Braga fez importantes ações que devem melhorar a vida da população do município de Itamarati, na calha do Juruá, a 983 quilômetros de Manaus. Ao lado do prefeito João Campelo e outras autoridades, como a primeira-dama e prefeita de Eirunepé, Professora Áurea, entregou estrada e ruas recapeadas, uma escola nova, materiais de educação e esporte, além de equipamentos para agricultura familiar, saúde e social. Os investimentos são resultado de emendas parlamentares destinadas ao município.

Nas obras do sistema viário, a primeira etapa da nova estrada do Quiriru, que liga a área rural à cidade de Itamarati, foi entregue com oito quilômetros concretados – outros seis quilômetros ainda serão beneficiados. Além disso, dez ruas da zona urbana de Itamarati também foram entregues com piso de concreto, além de calçada, sarjeta e meio-fio.

“Aqui tem oito quilômetros já concretado e agora vamos concretar mais seis quilômetros. Esta estrada vai ajudar produtores, vai ajudar a fazer a vida ficar mais barata aqui em Itamarati, porque nós vamos produzir peixes em cativeiro, vamos melhorar a produção de alimentos, e isso tudo gera emprego, renda, e isso faz com que a comida chegue mais barata na mesa das famílias. Esses implementos que nós estamos distribuindo, hoje aqui, são todos para fazer a vida melhorar”, reforçou Eduardo Braga.

Na sequência, a comitiva passou para inaugurar a nova estrutura da Escola Municipal Juraci Fernandes de Oliveira. Com mais de 868 m² e seis salas de aula, a instituição de ensino foi completamente reformada para atender 249 alunos. Parte da instalação elétrica foi substituída, a cozinha ampliada, o depósito de merenda dividido, as paredes rebocadas e pintadas, os aparelhos de ar-condicionado trocados, a calçada ampliada e os portões substituídos. A escola conta ainda com acesso à internet e um ginásio.

Senador e prefeito foram recebidos por estudantes e professores. Também foram entregues notebooks, carteiras, cadeiras de escritório, geladeira, bebedouros, instrumentos musicais como violão, teclado, trompete e bateria, além de itens esportivos como bolas, uniformes e troféus, e um ônibus escolar.

A terceira e última parada de ações foi a entrega de equipamentos agrícolas e materiais para agricultura familiar como geradores de energia, roçadeiras, motor rabeta, kit casa de farinha, isopor para armazenamento de peixe, caminhão caçamba basculante.

O prefeito João Campelo reforçou a parceria com o senador Eduardo Braga e o carinho do parlamentar com o município de Itamarati desde quando era governador do estado.

“Itamarati sem Eduardo Braga, sem os mandatos de governador e agora senador, não é a mesma coisa. Se vocês olharem para o porto que nós temos, foi licitado e dado ordem de serviço quando o Eduardo ainda era governador. Se você pousar no aeroporto, você vai ver o terminal de passageiros, que foi construído quando o Eduardo era governador. Se você ver a estrada de Itamarati e Quiriru, desde 2009, quando era governador destinou recursos para que a gente pudesse fazer abertura até a comunidade de Quiriru. E agora, como o senador está nos dando dinheiro para pavimentar. Já temos oito quilômetros pavimentados e temos recursos garantidos para mais seis quilômetros. Se eu olhar para o hospital, quando eu era prefeito e ele governador, nós reformamos, ampliamos e equipamos o hospital. Diversas ruas, 60 a 70% de todas as ruas de Itamarati é emenda do senador Eduardo. E para vocês terem uma ideia, nós temos a emenda de motores de rabeta, kit de casa de farinha, roçadeira, grupo gerador e tantos outros equipamentos e emenda do senador Eduardo”, disse João Campelo.

Ao todo, o senador Eduardo Braga já destinou R$ 72,7 milhões em recursos para Itamarati, dentre eles R$ 12,7 milhões para saúde com aquisição de equipamentos hospitalares, estruturação de UBS e incrementos para programa de assistência primária e de média e alta complexidade (PAC e MAC); R$ 22,3 milhões para pavimentação de ruas, calçadas, meio-fio e sarjeta, além da estrada Itamarati-Quiriru; R$ 750 mil para a construção de escola; R$ 9 milhões para a área social com aquisição de equipamentos e materiais permanentes temporários, além de veículos; e R$ 3,8 milhões para aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas e outros R$ 24,1 milhões para áreas diversas como adequação de vias urbanas, máquinas e equipamentos. Em fase de projetos, está a construção do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e Especializado (CREAS), construção do Centro Pop e ampliação do Centro de Convivência do Idoso.

*Com informações da assessoria

