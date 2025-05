‘Amarelinho’ pega fogo e causa pânico na Grande Circular; VÍDEO

Corpo de Bombeiros foi acionada para conter as chamas e impedir que o fogo se alastrasse

Um micro-ônibus do transporte alternativo, conhecido como “Amarelinho”, pegou fogo na manhã desta segunda-feira (12) e causou pânico entre passageiros e pessoas que passavam pela avenida Autaz Mirim, na área da Grande Circular, zona Leste de Manaus.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), a corporação foi acionada para conter as chamas e impedir que o fogo se alastrasse. O veículo ficou parcialmente destruído.

Apesar do susto, não há registro de feridos até o momento. As causas do incêndio ainda são desconhecidas, e a operação dos bombeiros segue em andamento.

A via ficou parcialmente interditada durante a ação, o que provocou lentidão no trânsito da região. Novas informações devem ser divulgadas após a conclusão da ocorrência.

'Amarelinho' pega fogo na avenida Autaz Mirim, na Zona Leste de Manaus pic.twitter.com/2BQTr6QDPN — Portal Em Tempo (@portalemtempo) May 12, 2025

Leia mais

Motorista de ‘amarelinho’ foge após ser flagrado com CNH falsa em Manaus

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱