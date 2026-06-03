Itapiranga

Corpo de Bombeiros precisou quebrar o vidro do veículo para retirar a idosa, que ficou cerca de 20 minutos trancada.

Itapiranga (AM) – Uma idosa de 108 anos foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) após ficar presa dentro de um veículo na terça-feira (3), em Itapiranga, município localizado a 227 quilômetros de Manaus.

A vítima, identificada como Albertina Lucas Chaves, havia acabado de chegar de uma comunidade rural acompanhada da filha, Fátima Lucas Chaves. Após desembarcarem no porto da cidade, elas contrataram um carro de frete para seguir viagem.

Segundo a filha, enquanto as bagagens eram colocadas na carroceria do automóvel, a idosa acabou ficando sozinha dentro do veículo e, sem perceber, acionou a trava das portas.

“Os carros de frete eu conheço, mas aquele eu não conhecia ainda. Colocamos a minha mãe no veículo e depois começamos a embarcar nossas bagagens na carroceria, foi quando percebemos que ela estava trancada”, relatou Fátima.

A filha contou que Albertina permaneceu cerca de 20 minutos presa dentro do carro e começou a ficar agoniada com a situação.

“Graças a Deus deu tudo certo. Se não fosse o Corpo de Bombeiros eu teria perdido a minha mãe porque ela estava agoniada”, afirmou.

De acordo com o aspirante Alberto Júnior, a idosa encostou acidentalmente o cotovelo no pino de travamento da porta, o que fez com que o veículo fosse trancado por dentro.

“Quando nós chegamos, tentamos fazer ela entender nossos comandos para que pudesse abrir a porta manualmente, porém ela não conseguia. Pedimos autorização do proprietário do automóvel para realizar a quebra do vidro e abrir a porta”, explicou o militar.

Após a autorização, os bombeiros quebraram um dos vidros do veículo e conseguiram retirar a idosa em segurança.

Depois do resgate, a equipe realizou os primeiros atendimentos ainda no local. Em seguida, Albertina foi encaminhada para avaliação médica.

Segundo os bombeiros, a idosa passa bem e já está na casa de familiares.

“Nós fizemos tudo de forma bem humanizada. A vítima ficou assustada no início, mas após a abertura da porta conseguiu se acalmar”, acrescentou o aspirante.

Em situações de emergência, a orientação é acionar o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.

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