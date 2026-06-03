Segurança

Redução de 20,7% nos homicídios desde 2019 é atribuída a investimentos em tecnologia, inteligência policial, infraestrutura e combate ao crime organizado

O Amazonas registrou, em 2024, a menor taxa de homicídios dos últimos 11 anos. O resultado foi divulgado pelo Atlas da Violência 2026, elaborado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP). O levantamento aponta redução de 20,7% nos homicídios em comparação com 2019 e indica uma trajetória de queda da violência letal no estado.

Os números refletem os resultados de uma política pública de segurança iniciada em 2019, durante a gestão do ex-governador e presidente estadual da Federação União Progressista (UP), Wilson Lima, e mantida pelo governador Roberto Cidade (União Brasil). A estratégia reúne investimentos em tecnologia, inteligência policial, infraestrutura, ampliação do efetivo e fortalecimento das ações de combate ao crime organizado.

Taxa de homicídios cai para o menor nível desde 2014

De acordo com o Atlas da Violência, a taxa de homicídios no Amazonas caiu de 40,6 mortes por 100 mil habitantes em 2019 para 32,2 em 2024. Trata-se do menor índice registrado no estado desde 2014.

Além disso, apenas na comparação entre 2023 e 2024, a redução foi de 15,5%, reforçando a tendência de queda observada nos últimos anos.

Para Wilson Lima, os indicadores demonstram os resultados dos investimentos realizados na área.

“Estruturamos a segurança pública com investimento, tecnologia e valorização dos profissionais. Criamos um ambiente mais difícil para o crime. Esses números mostram que o trabalho deu resultado e continua avançando”, afirma.

Investimentos superam R$ 1,6 bilhão em segurança

A redução dos homicídios ocorreu em paralelo à reestruturação da segurança pública estadual por meio do programa Amazonas Mais Seguro.

Desde 2019, o setor recebeu mais de R$ 1,6 bilhão em investimentos. Os recursos permitiram reorganizar o patrulhamento, ampliar ações de inteligência, implantar tecnologias como reconhecimento facial e leitura automática de placas de veículos, além de adquirir equipamentos e sistemas de monitoramento.

No mesmo período, quase quatro mil novos profissionais passaram a integrar as forças de segurança do estado. Ao mesmo tempo, aproximadamente mil viaturas foram incorporadas às operações policiais.

Outros indicadores também apresentam queda

Os efeitos da estratégia adotada pelo governo estadual também aparecem em outros indicadores de criminalidade.

Dados da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) mostram que, entre 2019 e 2026, os roubos a residências caíram 86%. Já os roubos contra pedestres registraram redução de 68%, enquanto os crimes contra estabelecimentos comerciais diminuíram 76%.

Com isso, a queda dos homicídios passa a integrar um conjunto mais amplo de resultados relacionados ao enfrentamento da criminalidade.

A continuidade dessa política pública vem sendo mantida pelo governador Roberto Cidade, que destaca a importância do planejamento de longo prazo.

“Estamos dando continuidade a um trabalho que já vinha apresentando resultados. A redução da criminalidade é reflexo de planejamento, investimento e presença do Estado. Nosso compromisso é fortalecer ainda mais as ações que garantem mais segurança para a população amazonense”, declara.

Combate ao tráfico amplia apreensões de drogas

Os resultados também são observados no combate ao tráfico de drogas, principal fonte de financiamento das organizações criminosas que atuam na região amazônica.

Dados do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (Sinesp), com base em informações da SSP-AM, apontam que mais de 225 toneladas de entorpecentes foram apreendidas entre 2019 e 2026.

Somente em 2025, as forças de segurança retiraram mais de 46 toneladas de drogas de circulação. Já no primeiro trimestre de 2026, as apreensões ultrapassaram 21 toneladas.

Segundo a SSP-AM, as bases fluviais implantadas pelo Governo do Amazonas causaram prejuízo superior a R$ 1 bilhão às organizações criminosas.

Além disso, o reforço operacional incluiu a entrega de mais de 11,4 mil armas às forças de segurança, entre pistolas, fuzis e metralhadoras, adquiridas com investimento de R$ 27,7 milhões.

“O fortalecimento das operações, aliado aos investimentos em tecnologia, inteligência e equipamentos, tem ampliado nossa capacidade de enfrentamento ao crime e contribuído diretamente para a redução dos índices de criminalidade no Amazonas”, afirma o secretário de Segurança Pública do Amazonas, coronel Anézio Paiva.

Infraestrutura fortalece atuação das forças de segurança

Para o engenheiro civil Marcellus Campêlo, segundo vice-presidente estadual do União Brasil e membro titular do diretório da Federação União Progressista (UP), os investimentos em infraestrutura contribuíram para ampliar a capacidade operacional das forças de segurança.

“Além dos investimentos em tecnologia, efetivo e equipamentos, o Governo do Amazonas também fortaleceu a estrutura física das forças de segurança. A construção, ampliação e modernização de unidades policiais permitiram melhores condições de trabalho para os profissionais e mais capacidade operacional para atender a população”, destaca.

Segundo Campêlo, a expansão da infraestrutura complementa os investimentos realizados em tecnologia, pessoal e equipamentos, fortalecendo a atuação das forças de segurança em diferentes regiões do estado.

(*) Com informações da assessoria

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