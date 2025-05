Novos radares em Manaus começam a multar a partir de junho; veja onde

A partir do dia 1º de junho, 20 novos radares eletrônicos começam a funcionar em vias movimentadas de Manaus. A medida, da Prefeitura de Manaus por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), tem como objetivo principal aumentar a segurança no trânsito, coibir infrações e reduzir acidentes e mortes na capital.

Os equipamentos já começaram a ser instalados e estão sinalizados, garantindo que motoristas tenham tempo para se adaptar. Ao todo, são 13 radares fixos de controle de velocidade com leitura automática de placas, duas lombadas eletrônicas e cinco dispositivos para flagrar avanço de sinal vermelho.

A escolha dos locais seguiu critérios técnicos, com base em estudos de tráfego e registros de acidentes. “A ativação desses radares é uma ação preventiva. Nosso foco é preservar vidas e trazer mais responsabilidade aos motoristas”, destacou o diretor-presidente do IMMU, Arnaldo Flores.

O diretor de engenharia do órgão, Uarodi Guedes, reforça que o controle de velocidade em determinados trechos é fundamental. “Esses pontos foram definidos com base em dados que indicam risco elevado de sinistros graves e atropelamentos”, explicou.

A partir de junho, motoristas flagrados acima da velocidade permitida ou cometendo outras infrações nas áreas monitoradas passarão a ser multados.

Queda nas mortes, mas desafios continuam

A instalação dos novos radares acontece em um momento crítico. Entre janeiro e abril deste ano, Manaus registrou 73 mortes no trânsito — uma queda de 24% em comparação ao mesmo período de 2024, que teve 97 óbitos.

Entre os motociclistas, os dados mostram uma redução ainda mais expressiva: de 49 para 30 mortes no mesmo intervalo, o que representa uma queda de 38%. Apesar disso, o total de atropelamentos fatais subiu: foram 30 neste ano contra 26 no ano passado — um aumento de 15%.

A cidade também enfrenta um alto volume de ocorrências: só nos três primeiros meses de 2025, foram 1.010 atendimentos com vítimas ou danos, segundo o IMMU. Já o Samu atendeu 5.081 chamados relacionados ao trânsito entre janeiro e março — média de mais de 56 por dia.

Fiscalização que salva vidas

A prefeitura reforça que a presença de radares salva vidas. Estudos indicam que esse tipo de fiscalização pode reduzir em até 40% os acidentes com vítimas em locais críticos. “Onde há controle e disciplina no trânsito, há menos mortes e menos sofrimento para as famílias”, reforçou o IMMU.

A instalação dos radares vem acompanhada de melhorias na sinalização. Entre janeiro e abril, 233 vias receberam sinalização, incluindo 229 faixas de pedestres — principalmente em áreas escolares, comerciais e com grande circulação.

Veja onde os novos radares estão sendo instalados em Manaus

Radares de velocidade em Manaus – controlador fixo

(mesmo modelo já instalado na avenida do Turismo)

01 – Avenida Santos Dumont/Seripa 7 – Tarumã, sentido Oeste

02 – Avenida Santos Dumont/Seripa 8 – Tarumã, sentido Leste

03 – Avenida Professor Nilton Lins, nº 900, Jardim Via Veneto – Flores, sentido Leste

04 – Avenida Professor Nilton Lins, nº 851 – Flores, sentido Oeste

05 – Avenida Torquato Tapajós, nº 5.555 – Innova – Tarumã, sentido Sul

06 – Avenida Coronel Teixeira – em frente à 12ª Região Militar – Ponta Negra, sentido Sul

07 – Avenida Coronel Teixeira/Supermercado Yroyak – Ponta Negra, sentido complexo turístico

08 – Avenida das Torres/Tenente Roxana Bonessi – Nova Cidade, sentido Sul

09 – Avenida das Torres, nº 352 – Nova Galileia – Nova Cidade, sentido Norte

10 – Avenida Autaz Mirim – oposto ao Atacadão da Grande Circular – Coroado, sentido Sul

11 – Avenida Autaz Mirim/Creche Maria Aparecida Silva Dantas – Zumbi dos Palmares, sentido Norte

12 – Avenida Torquato Tapajós – frente ao Nova Era – Da Paz, sentido Sul

13 – Avenida Torquato Tapajós – frente à Fábrica TPV – Flores, sentido Sul

Lombadas eletrônicas – redutores de velocidade

14 – Avenida Ephigênio Salles, nº 1.835 – condomínio Bosque Imperial – Aleixo, sentido Oeste

15 – Avenida Rodrigo Otávio/Rua das Águias – Vila Buriti, sentido Leste

Radares de avanço de sinal vermelho

16 – Avenida Codajás/Avenida Marquês da Silveira – Petrópolis, sentido Oeste

17 – Avenida Codajás/Avenida Marquês da Silveira – São Francisco, sentido Leste

18 – Avenida Paraíba/Avenida André Araújo – Adrianópolis, sentido Norte

19 – Avenida André Araújo (alça)/Avenida Jornalista Umberto Calderaro Filho – Adrianópolis, sentido Leste

20 – Avenida Jornalista Umberto Calderaro Filho/Rua Belo Horizonte – Adrianópolis, sentido Norte

A Prefeitura reforça que essas ações fazem parte de um plano mais amplo, que combina engenharia, educação e tecnologia para tornar o trânsito de Manaus mais seguro para todos.

