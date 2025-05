Mulher morta com 13 tiros em bar de Manaus pode ter sido confundida

Segundo testemunhas, o verdadeiro alvo da ação criminosa seria a dona do bar, e não as duas vítimas baleadas.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) apura se Naila Valente Rodrigues, de 27 anos, foi morta por engano durante um ataque a tiros ocorrido na madrugada desta segunda-feira (12), em um bar no bairro Val Paraíso, Zona Leste de Manaus.

Segundo testemunhas, o verdadeiro alvo da ação criminosa seria a dona do bar, e não as duas vítimas baleadas.

Naila e Marildo de Souza Vieira, de 26 anos, estavam no local consumindo bebidas alcoólicas quando dois homens em uma motocicleta se aproximaram e efetuaram dezenas de disparos de arma de fogo no local.

A mulher foi atingida por 13 tiros e morreu no hospital. Marildo também foi baleado e permanece internado.

A polícia ainda não confirmou oficialmente a versão de que a proprietária do bar era o alvo dos pistoleiros, mas trabalha com a hipótese. A motivação do crime ainda é desconhecida e a identificação dos suspeitos segue em andamento.

O corpo de Naila foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML). O caso segue sob investigação.

