Leilão em Manaus tem imóveis que variam de R$ 107 mil a R$ 14,7 milhões

Imóveis residenciais e comerciais estão disponíveis para lances online em todas as regiões do país; maior edital reúne mais de mil unidades

Um leilão de imóveis online oferta unidades em Manaus com lances iniciais que variam de R$ 107 mil a R$ 14,7 milhões. No Lago Azul, existem duas unidades abertas para lance, inscritas nos lotes 008 e 009.

Também está com lance aberto uma residência no município de Coari, distante 636 quilômetros de Manaus, no valor de R$ 282,1 mil.

Há ainda outros dois lances abertos para unidades na Avenida do Turismo, com lances de R$ 155 mil e R$ 164 mil.

No bairro Brasileirinho, no Bairro do Puraquequara, um prédio industrial de dois pavimentos com área útil de 43,2629 hectares está disponível. O imóvel possui sala de matança com 814,96 m² e subsolo com 180,41 m², além de currais, lagoa de decantação, peneira estática, caixa de gordura, casa de caldeira, almoxarifado, sala de necropsia, sala de departamento de couro, casa de máquinas, refeitório, escritório, administração, vestiário, graxaria, poço artesiano, pátios e vias de acesso, instalações de rede de esgoto externa, rede elétrica, equipamentos frigoríficos, painéis isotérmicos, rede tubular para transporte e transformadores.

O imóvel está avaliado em R$ 29,5 milhões, com lance mínimo de R$ 14,7 milhões.

Descontos

Neste mês de maio, mais de 1.200 imóveis das instituições Caixa e Bradesco, além do programa Comprei, são ofertados em leilões com descontos que chegam a 81%. As oportunidades incluem casas, apartamentos, salas comerciais e terrenos, distribuídos por todas as regiões do país. Os lances podem ser feitos por meio de plataformas especializadas, com prazos variados e suporte completo ao comprador.

A Fidalgo Leilões está à frente de um dos maiores editais do mês, em parceria com a CAIXA Econômica Federal. São 1.130 imóveis disponíveis — entre residenciais, comerciais e terrenos urbanos — com até 40% de desconto sobre o valor de avaliação. Entre as regiões contempladas, o Sudeste concentra o maior número de oportunidades (468 imóveis), seguido pelo Nordeste (278), Centro-Oeste (190), Sul (166) e Norte (28).

Os interessados devem fazer seus lances nos dias 14, 21 e 29 de maio e 5 de junho (encerramento dos respectivos prazos) por meio do site www.fidalgoleiloes.com.br.

A Globo Leilões, por meio da plataforma Comprei, conduz o leilão de 120 imóveis com encerramento a partir de 25 de maio. As oportunidades estão distribuídas por todo o país e já estão abertas para lances. Todos os detalhes podem ser consultados no site da leiloeira: www.globoleiloes.com.br.

Já a Leilão VIP realiza, em parceria com o Bradesco, um leilão com 41 imóveis, distribuídos em duas datas: a primeira encerra em 16 de maio, com 25 lotes — 8 deles com até 81% de desconto; a segunda acontece em 27 de maio, com os 16 imóveis restantes. As propriedades estão espalhadas por diversas regiões do país, com destaque para os estados de SP, RJ, MG, BA, PE, PR e RS, entre outros. Para conferir essas e outras oportunidades, basta acessar o site www.leilaovip.com.br.

Todos os leilões são realizados de forma virtual e envolvem tanto imóveis desocupados quanto ocupados, o que exige atenção redobrada por parte dos compradores. Por isso, é fundamental estar bem informado sobre o edital e os trâmites legais antes de participar.

As plataformas digitais oferecem acesso facilitado aos editais, fotos dos imóveis e suporte especializado, especialmente para quem está fazendo o primeiro lance. Para participar, os interessados devem se cadastrar nos sites das leiloeiras e acompanhar atentamente os prazos estabelecidos.

Leia mais: Polícia Civil realiza 1º leilão de veículos apreendidos no AM; saiba como participar

M.E

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱