Polícia Civil realiza 1º leilão de veículos apreendidos no AM; saiba como participar

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) vai leiloar 16 veículos, entre carros e motocicletas, apreendidos durante operações de combate ao tráfico de drogas. Esta será a primeira edição do leilão totalmente on-line, organizado em parceria com a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos (Senad).

Os interessados poderão visitar os veículos no dia 16 de maio, das 9h às 12h e das 13h às 15h, no pátio onde os bens estão armazenados. A visitação serve para garantir a inspeção prévia antes do leilão eletrônico, cujo encerramento está previsto para o dia 21 de maio.

De acordo com o delegado Fabiano Pignata, diretor do Núcleo de Recuperação de Ativos (Nurati), os veículos já estão liberados pela Justiça para alienação definitiva. “Queremos liberar espaço nos pátios da Polícia Civil e, ao mesmo tempo, arrecadar recursos que serão destinados ao Fundo Nacional Antidrogas (Funad)”, explicou.

O site para participar do leilão é: norteleiloes.com.br

A preparação do leilão começou ainda em fevereiro, quando a PC-AM e a Senad se reuniram para estruturar o processo. A medida busca agilizar a destinação de bens obtidos por meios ilícitos e ampliar os resultados das ações de repressão ao tráfico no estado.

