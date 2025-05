Procon Amazonas identifica descontos indevidos do INSS

Em 2024, serviço do órgão identificou descontos indevidos feitos por entidades com as quais os idosos não tinham vínculo

Em 2024, muitos consumidores, principalmente idosos, procuraram o Núcleo de Apoio ao Superendividado (NAS) do Procon Amazonas para relatar descontos de valores indevidos feitos sem autorização por entidades com as quais não tinham vínculo. A partir dessas queixas, o Procon Amazonas iniciou uma investigação interna, reunindo documentos e informações sobre os casos.

Após constatar a irregularidade dos descontos, o Procon formalizou as denúncias junto ao Ministério Público Federal (MPF) e ao Ministério Público do Amazonas (MP-AM), com o objetivo de reparar os direitos dos consumidores afetados e responsabilizar as entidades envolvidas, segundo o diretor-presidente do órgão, Jalil Fraxe.

Entre as instituições citadas nas denúncias estão a Associação dos Aposentados e Pensionistas Nacional (Aapen), a Caixa de Assistência dos Aposentados e Pensionistas do INSS (Caap) e a Associação dos Aposentados do Brasil (AAB), todas identificadas como responsáveis pelos descontos indevidos.

Em resposta a essas denúncias, o Procon tem buscado soluções ágeis para garantir o ressarcimento dos valores descontados aos consumidores, com prazos para a devolução já estabelecidos. Em um dos casos, uma das entidades envolvidas comprometeu-se a cancelar os descontos e restituir os valores em até 30 dias úteis.

O órgão também orienta os consumidores a buscarem à Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE/AM) ou ao Poder Judiciário, para garantir que seus direitos sejam respeitados.

“Nosso trabalho é assegurar que aposentados e pensionistas não sejam prejudicados por práticas ilegais. Estamos aqui para apoiar, orientar e garantir a devolução dos valores descontados de maneira indevida o mais rápido possível”, afirmou Jalil Fraxe.

Além das ações para o ressarcimento dos valores, o Procon Amazonas também busca sensibilizar as entidades envolvidas, com o objetivo de evitar novos casos de descontos indevidos. O órgão segue monitorando de perto a situação, reafirmando seu compromisso de proteger os direitos dos consumidores e combater práticas abusivas de forma eficaz.

A atuação do Procon Amazonas tem sido essencial para a proteção dos direitos dos consumidores, especialmente no que diz respeito a questões tão sensíveis como os benefícios previdenciários, fundamentais para a sobrevivência de muitos aposentados e pensionistas no estado.

*Com informações da assessoria

