Mozart encerra Festival de Ópera 2025 com ‘As Bodas de Fígaro’

A ópera cômica “As Bodas de Fígaro”, de Wolfgang Amadeus Mozart, será o espetáculo de encerramento da 26ª edição do Festival Amazonas de Ópera (FAO). As apresentações acontecem nos dias 14, 16 e 18 de maio, no Teatro Amazonas, localizado no Largo São Sebastião, no Centro de Manaus.

Realizado com recursos da Lei Rouanet, o festival conta com patrocínio do Bradesco e apoio da Innova e Swarovski. A produção é coordenada pelo Fundo do Festival, em parceria com o Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa.

Comédia clássica com críticas sociais e reviravoltas

A obra narra um dia repleto de confusões no castelo do Conde Almaviva. O foco da trama é o casal Fígaro e Susanna, que enfrenta obstáculos para realizar seu casamento, especialmente os avanços do Conde sobre Susanna. Com o apoio da Condessa, eles elaboram um plano para desmascarar o Conde e garantir o matrimônio.

A ópera mistura trocas de identidade, intrigas amorosas e críticas sociais, oferecendo ao público uma narrativa envolvente e bem-humorada, com desfecho conciliador.

Festival projeta cultura amazonense para o mundo

O secretário de Estado de Cultura e Economia Criativa, Caio André, destacou o simbolismo da obra no encerramento da programação.

“Esta obra simboliza o amadurecimento e a força da cultura amazonense. O FAO é mais do que um evento artístico, é uma plataforma que projeta nosso Estado internacionalmente, movimenta a economia criativa e reafirma o Teatro Amazonas como um dos grandes palcos do mundo”, afirmou o secretário.

O festival reúne cerca de 280 profissionais na produção, entre técnicos, solistas, coro e orquestra.

Expansão internacional e novos acordos em 2025

Desde sua criação, em 1997, o Festival Amazonas de Ópera impulsionou a formação dos corpos artísticos do Estado e fortaleceu a economia criativa, promovendo também o crescimento dos setores hoteleiro e gastronômico no entorno do Teatro Amazonas.

Para a diretora-executiva do FAO, Flávia Furtado, a edição de 2025 marca um novo momento na trajetória do evento.

“O fato de a gente ter expandido o Corredor Criativo da Amazônia, que nasceu em 2022 entre as secretarias do Pará e Amazonas, agora estamos levando para Colômbia, Venezuela e Chile. Isso mostra essa liderança potente que o festival tem e coloca o Amazonas num patamar que nenhum outro estado do Brasil tem”, reforçou.

Onde acompanhar o Festival

Os bastidores e a programação completa do festival estão disponíveis no Instagram, pelos perfis @culturadoam e @festivalamazonasdeopera.

