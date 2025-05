Seduc convoca 158 aprovados do PSS para atuação em Manaus

Atendimento será realizado em duas etapas: online no dia 14 e presencial no dia 15 de maio, na sede da Seduc-AM.

A Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar do Amazonas convocou, nesta terça-feira (13), 158 candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado (PSS) para contratação temporária na capital. A lista completa com os nomes está disponível no link: https://abrir.link/NuAlP.

O atendimento aos convocados acontecerá em duas etapas. A primeira será online, no dia 14 de maio, das 00h01 até 23h59, por meio do Sistema Admissional: https://admissao.seduc.am.gov.br.

Já a segunda etapa será presencial, no dia 15 de maio, às 8h, na sede da Secretaria de Estado de Educação, localizada na avenida Waldomiro Lustoza, nº 250, bairro Japiim 2, zona sul de Manaus.

Documentação obrigatória e comparecimento

Os candidatos devem comparecer com todos os documentos exigidos, além do encaminhamento para a Junta Médica Pericial do Estado.

“É importante ressaltar que o processo on-line é indispensável para o todo. Pedimos atenção aos candidatos durante os processos de convocação”, destacou Marilene Remígio, gerente de Admissão e Atenção ao Servidor (Gaas) da Seduc.

Ausência implica perda da vaga

De acordo com o edital nº 01 PSS/SEDUC/2023/2024-Capital, o não comparecimento em qualquer uma das etapas do processo resultará na exclusão do candidato do certame e, consequentemente, na perda da vaga.

