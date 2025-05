Homem é procurado por importunação sexual de crianças e mulheres em Humaitá

Luís Fernando da Cruz já responde por crimes semelhantes em Rondônia e teve prisão preventiva decretada pela Justiça do Amazonas.

Um homem identificado como Luís Fernando da Cruz, de 42 anos, está sendo procurado pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), suspeito de envolvimento no crime de importação sexual de mulheres e crianças no município de Humaitá, a 590 quilômetros de Manaus.

A imagem do suspeito foi divulgada nesta terça-feira (13) pela Delegacia Especializada de Polícia (DEP) de Humaitá.

Suspeito é reincidente

De acordo com a delegada Wagna Costa, titular da DEP, Luís Fernando é reincidente nesse tipo de crime. Ele já havia sido processado por ocorrências semelhantes no estado de Rondônia, onde morava antes de se mudar. Posteriormente, passou por Manaus e cometeu o crime em Humaitá.

“Tivemos conhecimento de que ele estava cometendo os crimes aqui no município após a divulgação de um vídeo nas redes sociais, no qual o indivíduo aparece praticando tais atos. Esse vídeo gerou grande indignação na população e, diante dos fatos, o identificamos e representamos à Justiça pela decretação de sua prisão preventiva”, explicou a delegada.

Polícia pede colaboração da população

A PC-AM solicita a colaboração da população com informações que possam levar à localização de Luís Fernando da Cruz. As denúncias podem ser feitas pelos números:

(97) 8421-1763 – disque-denúncia da DEP de Humaitá

– disque-denúncia da DEP de Humaitá 181 – disque-denúncia da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM)

“A identidade do denunciante será preservada”, garantiu a autoridade policial.

Leia mais:

PL da Aleam busca coibir importunação sexual

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱