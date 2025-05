Ruas do Viver Melhor são incendiadas em protesto contra policiais

Manaus (AM) – Na noite desta terça-feira (13), por volta das 23h30, moradores dos conjuntos habitacionais Viver Melhor 1 e 2, na Zona Norte de Manaus, bloquearam ruas com barricadas de entulhos e pedaços de madeira em protesto contra ações da Polícia Militar do Amazonas (PMAM).

Durante o ato, diversos materiais foram incendiados, comprometendo o tráfego e colocando em risco a segurança da comunidade.

Segundo os manifestantes, o protesto foi motivado por supostos abusos cometidos por um capitão da PM identificado como Dilson Castro e outros policiais da corporação. Eles alegam que o oficial atua de forma truculenta na região e estaria utilizando o conjunto habitacional como “palco de pirotecnia” para treinamentos e para se autopromover em redes sociais.

De acordo com relatos de moradores, no momento do episódio ocorria uma aula de zumba em área pública do conjunto. Uma equipe policial teria se deslocado até o local para verificar uma denúncia de tráfico de drogas, mas os presentes afirmam que a abordagem foi agressiva.

Ainda segundo testemunhas, após reações à presença da polícia, os agentes teriam lançado gás de pimenta contra a população, o que gerou revolta.

A PMAM foi procurada pela reportagem para esclarecer o caso, mas até a publicação da matéria não houve respostas. O espaço segue aberto.

A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas também foi procurada, mas ainda não se manifestou oficialmente sobre o caso. Não houve confirmação de prisões até o momento.

