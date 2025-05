Pesquisa aponta Omar Aziz na liderança para o Governo do AM em 2026

A mais recente pesquisa de opinião pública, realizada entre os dias 7 e 10 de maio em Manaus, revela um cenário de liderança de Omar Aziz na disputa pelo Governo do Amazonas em 2026. O levantamento mostra o senador com 28% das intenções de voto.

Mesmo após declarar que não será candidato, o prefeito David Almeida aparece em segundo lugar, seguido por Maria do Carmo, que soma 19%. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais.

O instituto também avaliou a rejeição dos principais pré-candidatos. David Almeida lidera com 32% de rejeição, enquanto Omar Aziz registra 28% e Maria do Carmo, 15%. Outros 10% dos entrevistados disseram rejeitar todos os nomes apresentados.

No segundo cenário testado, que inclui o nome do vice-governador Tadeu de Souza, Omar Aziz amplia a vantagem e aparece com 30% das intenções de voto. Maria do Carmo fica em segundo, com 25%, e Tadeu de Souza surge com 14%.

Capitão Alberto Neto lidera corrida ao Senado

A pesquisa também avaliou a preferência do eleitorado para as duas vagas ao Senado em 2026. Sem testar o nome de David Almeida como candidato ao cargo, o levantamento aponta o deputado federal Capitão Alberto Neto na liderança: ele registra 34% para a primeira vaga e 11% para a segunda, totalizando 46%. O senador Eduardo Braga aparece logo atrás, com 25% para a primeira vaga e 15% para a segunda (39% no total).

Marcos Rotta (22%), Plínio Valério (19%), Wilson Lima (17%) e Marcelo Ramos (17%) completam a lista dos mais citados. A pesquisa indica alto índice de indecisão: 30% dos entrevistados afirmaram não saber em quem votar ou preferiram não responder.

Michelle Bolsonaro lidera cenário presidencial em Manaus

Na corrida presidencial, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro aparece na frente com 33% das intenções de voto na capital amazonense. O presidente Lula vem logo atrás, com 31%. Ciro Gomes (7%), Tarcísio de Freitas (5%) e Eduardo Leite (2%) também são citados. Brancos, nulos ou indecisos somam 21%.

Metodologia

O levantamento ouviu 1.500 eleitores de Manaus, por meio de entrevistas presenciais. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais, com 95% de nível de confiança. A amostra foi estratificada por zona geográfica, sexo, idade, escolaridade e nível econômico.

