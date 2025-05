Influencer é morta a tiros durante live: IMAGENS FORTES

A cena foi registrada ao vivo pela câmera do celular da vítima.

A influencer e modelo Valeria Márquez, de 23 anos, foi morta a tiros enquanto fazia uma live no TikTok dentro de seu salão de beleza, na terça-feira (13), no shopping Santa María, em Zapopan, no estado de Jalisco, México.

A Influencer interagia com seguidores na live quando olhou pela janela e viu um homem se aproximando de moto e foi morta.

Segundo testemunhas, ele alegou que traria um presente. No entanto, ao chegar à entrada do salão, o homem sacou uma arma e atirou contra ela, acertando o peito e a cabeça. A cena foi registrada ao vivo pela câmera do celular da vítima.

A influencer morta na live ainda tentou reagir colocando a mão no ferimento, mas logo tombou. Uma mulher que estava no local interrompeu a transmissão.

“Primeiro ele mirou no peito, depois na cabeça… Ele caiu no chão. Espero que seja brincadeira”, escreveu uma seguidora nos comentários após assistir à cena em tempo real.

Familiares chegaram poucos minutos depois do crime, mas Valeria já estava morta. A polícia abriu investigação e busca identificar o autor dos disparos.

O Ministério Público de Jalisco apura se o assassinato tem relação com Jesús Hernández, ex-namorado de Valeria, que não teria aceitado o fim do relacionamento. Ele é suspeito de ter ligações com um cartel de drogas hondurenho.

Valeria era criadora de conteúdo sobre beleza e estilo de vida e fundadora do salão Blossom the Beauty Lounge. Tinha mais de 110 mil seguidores no TikTok e havia vencido o concurso Miss Rosto em Guadalajara, em 2021.

O caso se soma a uma série de assassinatos de mulheres em Jalisco, estado que registrou mais de mil feminicídios entre 2018 e 2023, segundo dados oficiais.

Influenciadora é morta a tir0s enquanto fazia transmissão ao vivo



pic.twitter.com/IMyOT1CdzH — Portal Em Tempo (@portalemtempo) May 14, 2025

Leia mais

Influencer é indiciado por incentivar furto de fios de cobre de radares em Manaus

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱