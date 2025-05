Cidades atingidas por desastres no Amazonas recebem R$ 3,9 milhões

O Governo Federal, através do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), liberou um montante significativo de recursos para auxiliar municípios brasileiros que enfrentam as consequências de desastres naturais. Dentre as 95 cidades contempladas em todo o país, quatro importantes localidades do nosso Amazonas receberão um total de R$ 3.913.965,00 para ações de defesa civil e reconstrução.

Os municípios amazonenses de Humaitá, Borba, Manicoré e Apuí foram incluídos nesta importante iniciativa, com os seguintes valores destinados a cada um:

Humaitá (AM): R$ 1.140.620,00

R$ 1.140.620,00 Borba (AM): R$ 951.960,00

R$ 951.960,00 Manicoré (AM): R$ 1.136.745,00

R$ 1.136.745,00 Apuí (AM): R$ 684.640,00

Esta injeção de recursos representa um alívio fundamental para estas comunidades, que frequentemente sofrem com os impactos de eventos climáticos extremos e outras calamidades. Os valores serão direcionados para a implementação de planos de trabalho específicos, visando a recuperação das áreas afetadas, o apoio à população desabrigada ou desalojada e a reconstrução da infraestrutura danificada.

A alocação destes montantes é resultado de uma análise técnica rigorosa realizada pela Defesa Civil Nacional, que considera a magnitude dos desastres, o número de pessoas afetadas e as necessidades apresentadas pelos municípios em seus planos de trabalho.

É importante ressaltar que a possibilidade de receber este apoio financeiro está diretamente ligada ao reconhecimento federal da situação de emergência ou estado de calamidade pública decretado pelos municípios. A partir deste reconhecimento, as prefeituras podem solicitar os recursos por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2iD), ferramenta essencial para agilizar o processo de assistência.

Além do repasse financeiro, a Defesa Civil Nacional também oferece capacitação para agentes municipais e estaduais no uso do S2iD, buscando fortalecer a capacidade de resposta dos governos locais em situações de crise.

A chegada destes recursos ao Amazonas demonstra a atenção do Governo Federal às necessidades específicas da nossa região e representa um passo importante para garantir a segurança e o bem-estar das populações afetadas por desastres. A expectativa é que estes valores sejam utilizados de forma eficiente e transparente, promovendo uma recuperação rápida e eficaz para Humaitá, Borba, Manicoré e Apuí.

