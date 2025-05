Âmbar Energia conclui aquisição de 12 usinas da Eletrobras no Amazonas

A Âmbar Energia, empresa do grupo J&F, concluiu nesta terça-feira a aquisição de 12 usinas termoelétricas no estado do Amazonas. As unidades, antes pertencentes à Eletrobras, reforçam o portfólio de geração de energia a gás natural da companhia, que também opera usinas hidrelétricas, solares, a biomassa, a biogás e a carvão mineral.

Capacidade instalada atinge 1.559 MW

Com a operação, a Âmbar Energia passa a controlar usinas que somam 1.559 megawatts (MW) de capacidade instalada.

“Esta transação amplia nosso parque gerador com ativos estratégicos para nosso portfólio, que são fundamentais para a segurança energética”, afirma Marcelo Zanatta, presidente da Âmbar Energia.

A operação envolve a transferência integral dos ativos e direitos da Eletronorte, subsidiária da Eletrobras, nas seguintes usinas termoelétricas:

Mauá III

Rio Negro (em projeto)

Aparecida

Anamã

Anori

Codajás

Caapiranga

Cristiano Rocha

Manauara

Jaraqui

Tambaqui

Ponta Negra

Gás natural como vetor da transição energética

Zanatta destaca o papel do gás natural no cenário energético nacional.

“Esse é um combustível fundamental para a transição energética segura no país, garantindo flexibilidade e confiabilidade ao sistema elétrico nacional”, afirma.

Negócio avança enquanto nova operação aguarda aprovação

A compra das usinas no Amazonas foi assinada e anunciada em junho de 2024. A venda da UTE Santa Cruz, no Rio de Janeiro, com capacidade de 500 MW, também faz parte do portfólio da Eletrobras. No entanto, essa operação ainda aguarda aprovação regulatória para ser concluída.

