Manaus registrou 16.857 casos de sífilis entre 2020 e 2024

De acordo com o Boletim Sífilis 2025, elaborado pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), Manaus notificou, entre 2020 e 2024, 16.857 casos de sífilis adquirida em adultos com mais de 13 anos, excluindo gestantes. No mesmo período, foram registrados 8.710 casos em gestantes e 1.641 casos de sífilis congênita, com 41 óbitos em menores de um ano.

Este ano, entre janeiro e 12 de maio, Manaus já registrou 1.121 casos de sífilis em adultos (exceto gestante), 720 casos em gestantes e 96 casos de sífilis congênita.

A Prefeitura de Manaus chama a atenção para os riscos do abandono do tratamento durante a gestação. Segundo a enfermeira Ylara Enmily Costa, do Núcleo de Controle de HIV/Aids, IST e Hepatites Virais da Semsa, mais de 80% dos casos de sífilis congênita decorrem da interrupção do pré-natal e do tratamento.

“Uma gestante deve receber um tratamento que geralmente é realizado em três semanas, com aplicação semanal de penicilina. Mas, como o procedimento causa dor, algumas mulheres não concluem o tratamento. Por isso, a criança acaba sendo tratada ainda na maternidade”, explica a enfermeira.

Diagnóstico precoce pode evitar a transmissão

O diagnóstico durante o pré-natal pode evitar 100% das transmissões verticais, ou seja, da mãe para o bebê. No entanto, dados de 2024 mostram que apenas 42,3% dos diagnósticos ocorreram no pré-natal. A maioria (52,4%) foi feita no parto ou durante curetagem. Outros 3,1% foram diagnosticados após o parto e 2,2% não foram informados corretamente.

Tratamento imediato nas UBSs

Nas Unidades Básicas de Saúde da rede municipal, todas as gestantes são submetidas ao teste rápido para sífilis e o tratamento é iniciado imediatamente. A benzilpenicilina benzatina é o único medicamento eficaz na prevenção da sífilis congênita, pois atravessa a placenta e trata o feto. O tratamento também deve ser estendido aos parceiros para evitar reinfecção.

Cenário atualizado da doença em Manaus

O Boletim Sífilis 2025 está disponível no site da Semsa (semsa.manaus.am.gov.br) e detalha a incidência da doença, perfil dos pacientes e evolução dos casos.

Em 2024, foram notificados 5.589 casos de sífilis em Manaus, sendo 3.431 em adultos (exceto gestantes), 720 em gestantes e 96 em bebês com sífilis congênita.

A secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe, ressalta que o boletim é essencial para orientar profissionais e gestores da saúde. “É uma ferramenta para o planejamento de estratégias de prevenção e controle da doença”, afirma.

Para Ylara Costa, o documento também contribui para a mobilização dos serviços de saúde e conscientização da população. “É um instrumento de transparência que qualquer cidadão pode acessar pelo site da Semsa”.

Perfil dos casos de sífilis adquirida

A sífilis é uma IST causada pela bactéria Treponema pallidum e transmitida por relações sexuais desprotegidas. Em 2024, Manaus registrou 3.431 casos de sífilis adquirida. Em 2023, foram 3.440, apontando estabilidade nos registros.

A faixa etária mais afetada é entre 20 e 39 anos (66,3%), seguida por pessoas de 40 a 59 anos (21,5%). Jovens entre 10 e 19 anos representam 7,8% dos casos, enquanto idosos a partir de 60 anos correspondem a 4%.

Homens correspondem a 69,3% dos registros em 2024, mantendo a tendência dos anos anteriores.

Casos em gestantes preocupam autoridades

Entre 2020 e 2024, foram notificados 8.710 casos de sífilis em gestantes. Apenas em 2024, foram 1.741. Segundo Ylara, 52% dos diagnósticos ocorreram no primeiro ou segundo trimestre, o que permite tratamento adequado.

“Isso mostra que muitas mulheres ainda não iniciam o pré-natal a tempo. Houve uma redução de 8,7% nesse indicador em relação a 2022”, alerta.

A faixa etária com maior número de gestantes infectadas é de 20 a 29 anos (75,1%), seguida por adolescentes de 10 a 19 anos (22,3%).

