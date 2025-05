Trecho da avenida Itacolomy será interditado para obra da Aneel em Manaus

Trecho entre as ruas J e Rio Envira, no bairro Armando Mendes, ficará fechado até o dia 25 de maio para modernização da rede elétrica; linhas de ônibus terão rotas alternativas.

A avenida Itacolomy, no bairro Armando Mendes, zona Leste de Manaus, será interditada a partir das 9h desta quinta-feira(15), para uma obra da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). O bloqueio vai até o dia 25 de maio e ocorre no trecho entre as ruas J e Rio Envira, conforme informado pela Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU).

Obra da Aneel em Manaus vai modernizar rede elétrica

A intervenção é parte do projeto de modernização da infraestrutura elétrica da capital amazonense, elevando a capacidade da rede de 69 mil volts para 235 mil volts. Segundo o engenheiro Moacir Torres, responsável técnico pela obra, a nova rede elétrica garantirá mais estabilidade e segurança energética pelos próximos 50 anos.

Mudanças no trânsito e transporte coletivo

Durante a interdição na avenida Itacolomy, o IMMU vai implementar rotas alternativas para evitar congestionamentos e preservar o funcionamento do transporte público em Manaus:

Linhas 535 e 680 (sentido Centro–bairro) : desvio pela rua Rio Envira , avenida Perimetral e rua J , retornando à avenida Itacolomy.

: desvio pela rua , avenida e rua , retornando à avenida Itacolomy. Linhas 080, 535 e 680 (sentido bairro–Centro): seguem pela rua Igarapé Ipixuna, avenida Perimetral e rua H, voltando à avenida Itacolomy.

O trecho interditado será sinalizado e contará com agentes do IMMU para orientar motoristas e pedestres. A recomendação é buscar rotas alternativas em Manaus e respeitar a sinalização de trânsito temporária.

