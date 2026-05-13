Sorteio

Ao todo, 49 cidadãos e diversas entidades sociais foram contemplados nas modalidades mensal e regional da Campanha.

A Secretaria de Estado da Fazenda do Amazonas (Sefaz-AM) realizou, nesta quarta-feira (13), mais uma edição dos sorteios mensal e regional da Campanha Nota Fiscal Amazonense (NFA). Ao todo foram sorteados mais de R$160 mil em prêmios nas duas modalidades do sorteio, que contemplou ao todo 49 cidadãos cadastrados na Campanha.

Nesta edição, o sorteio mensal, que teve transmissão ao vivo pela TV e Rádio Encontro das Águas, sorteou 11 prêmios que variam entre R$ 5 mil a R$ 30 mil. As entidades sociais indicadas pelos ganhadores também serão contempladas com valores proporcionais que correspondem a 40% do prêmio do cidadão sorteado que a indicou e são pagos à parte.

No sorteio regional, foram sorteados 35 prêmios de mil reais e as entidades sociais indicadas pelos ganhadores recebem o valor de R$ 400 também pagos à parte.

Participaram desta etapa do sorteio moradores de 14 municípios sendo eles, Humaitá, Apuí, Boca do Acre, Canutama, Eirunepé, Envira, Guajará, Ipixuna, Itamarati, Lábrea, Manicoré, Novo Aripuanã, Pauini e Tapauá. A escolha dos municípios segue o regulamento e cronograma da Campanha.

Confira a lista dos ganhadores no sorteio mensal:

Marcelo Mello Gonçalves ganhou R$ 30 mil e indicou APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Manaus), que recebeu R$ 12 mil;

Giédria Ferreira de Sousa ganhou R$ 5 mil e indicou Abrigo NACER (Manaus), que recebeu R$ 2 mil;

Juliane Sabino da Costa ganhou R$ 5 mil e indicou ACERPAM – Associação de Capacitação, Emprego e Renda Pessoas com Deficiência do Amazonas (Manaus), que recebeu R$ 2 mil;

Zeneide de Menezes Colares ganhou R$ 5 mil e indicou Lar Batista Janell Doyle (Manaus), que recebeu R$ 2 mil;

Francisca Ana Souto de Moraes ganhou R$ 5 mil e indicou Liga Amazonense Contra o Cancer (Manaus), que recebeu R$ 2 mil;

Maria Catarina de Assis Diniz da Sil ganhou R$ 5 mil e indicou AALV – Associação de Apoio Lar Vitórias (Manaus), que recebeu R$ 2 mil;

Erika Tavares de Souza ganhou R$ 5 mil e indicou Associação dos Moradores do Bairro de Itaúna II (Parintins), que recebeu R$ 2 mil;

Suamy de Souza Soares ganhou R$ 5 mil e indicou Abrigo Moacyr Alves – Núcleo de Amparo Social Tomás de Aquino (Manaus), que recebeu R$ 2 mil;

Bruno Almeida Ferreira da Silva ganhou R$ 5 mil e indicou AMA – Associação Amigos dos Autistas do Amazonas (Manaus), que recebeu R$ 2 mil;

Thayana dos Santos Noronha ganhou R$ 5 mil e indicou CASA VHIDA – Associação de Apoio à Criança com HIV (Manaus), que recebeu R$ 2 mil;

Marcos Araujo ganhou R$ 5 mil e indicou Casa da Criança (Manaus), que recebeu R$ 2 mil.

Confira a lista dos ganhadores no sorteio regional:

Marcus Alexandre Lopes – Humaitá / APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Humaitá);

Andrei Alves de Souza – Humaitá / Obras Social Nossa Senhora da Glória – Fazenda da Esperança (Humaitá);

Débora Menezes Firmino – Humaitá / MORHAN – Coordenação Estadual do Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase (Manaus);

Eliana Nogueira Siqueira – Humaitá / APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Humaitá);

Manoel Messias Cantanhêde dos Santos – Lábrea / GACC – Grupo de Apoio à Criança com Câncer (Manaus);

Aldemir Fernandes da Rocha – Humaitá / APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Humaitá);

Herton Carlos Nascimento da Costa – Lábrea / Abrigo Coração do Pai (Manaus);

Didimo Mendes Soares – Manicoré / ISMA – Comunidade Salesiana de Manicoré (Manicoré);

Andreia Freitas Souza Carmo Dos Santos – Humaitá / APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Humaitá);

André Santos Paes – Humaitá / APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Humaitá);

Abelardo Souza Pinto – Humaitá / APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Humaitá);

Waldicley da Silva Nascimento – Apuí / Associação de Psicultores do Projeto de Assentamento Rio Acari (Novo Aripuanã);

Wendel Farias Apurinã – Lábrea / Centro Esperança de Lábrea – Prelazia de Lábrea (Lábrea);

Dirceu Julio Martins – Apuí / Casa da Criança (Manaus);

Vinicius de Freitas Chaves – Humaitá / APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Humaitá);

Maria Eliane Alves Pinto – Humaitá / APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Humaitá);

Pamela de Souza Pinheiro – Lábrea / Centro Esperança de Lábrea – Prelazia de Lábrea (Lábrea);

Kleber Correia da Silva – Humaitá / AALV – Associação de Apoio Lar Vitórias (Manaus);

Marcos Dione da Cruz Cunha – Apuí APAE / Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Humaitá);

Cassiano da Silva Leal – Manicoré / ISMA- Centro Juvenil Salesiano de Manicoré / Inspetoria Salesiana Missionária da Amazônia (Manicoré);

Josiane Vieira de Lima – Lábrea / Centro Esperança de Lábrea – Prelazia de Lábrea (Lábrea);

Lais Gabriele Soares dos Santos – Boca do Acre / APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Humaitá);

Juanivia Abadias Machado – Humaitá / Obras Social Nossa Senhora da Glória – Fazenda da Esperança (Humaitá);

Claudenora dos Santos Guimarães – Manicoré / Associação Pestalozzi (Manicoré);

José Leandro Paixão Oliveira – Manicoré / Associação Pestalozzi (Manicoré);

Judson Brito de Oliveira – Lábrea / Centro Esperança de Lábrea – Prelazia de Lábrea (Lábrea);

Joás dos Santos Pinheiro – Humaitá / APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Humaitá);

Ronaldo Bom Stark – Humaitá / APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Humaitá);

Ritielli Castro Pascoal – Apuí / MUPA – Mãos Unidas pelo Autismo (Manaus);

Ademir Venancio – Apuí / APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Humaitá);

Haroldo Severiano Marães – Eirunepé / AMA – Associação Amigos dos Autistas do Amazonas (Manaus);

Odilon Celestino de Lima – Humaitá / APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Humaitá);

Luzia Benlolo Bacury da Rocha – Humaitá / Obras Social Nossa Senhora da Glória – Fazenda da Esperança (Humaitá);

Katia de Souza Oliveira – Lábrea / Centro Esperança de Lábrea – Prelazia de Lábrea (Lábrea);

Rosimilton Silva de Oliveira – Humaitá / APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Humaitá).

Sobre a Campanha

A Nota Fiscal Amazonense é uma ação do Programa Estadual de Educação Fiscal, promovido pelo Governo do Amazonas, por meio da Sefaz. A iniciativa incentiva o cidadão a solicitar o documento fiscal eletrônico, contribuindo para a transparência fiscal e fortalecendo o apoio às instituições sociais.

Além dos sorteios regionais e mensais, a Campanha promove sorteios diários, com prêmios que variam de R$ 200 a R$ 1.000, e um sorteio anual com um prêmio de R$ 100 mil.

Para participar, basta se cadastrar gratuitamente no site ou APP da Campanha Nota Fiscal Amazonense e informar o CPF na nota fiscal no momento da compra.

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