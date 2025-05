Humaitá recebe 10 leitos de UTI e hospital revitalizado

O governador Wilson Lima entregou, nesta quarta-feira (14), dez leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em Humaitá (a 590 km de Manaus). É a primeira vez que o serviço de UTI é oferecido fora da capital. Com isso, o interior passa a contar com 41 leitos de UTI para atendimentos de média e alta complexidade.

A entrega ocorreu na véspera do aniversário do município e incluiu também a revitalização do Hospital Regional Dra. Luiza Conceição Fernandes, no bairro São Sebastião. A unidade agora conta com o serviço de Telessaúde, com teleconsultas em 12 especialidades e telediagnósticos — Humaitá é o quinto município a oferecer esse atendimento remoto.

O projeto de interiorização das UTIs começou em 2021. Além de Humaitá, os municípios de Tefé, Tabatinga e Parintins já oferecem o serviço.

“Estamos entregando a maior estrutura de saúde do interior. Antes, muitos dependiam de UTI aérea ou de transferência para Porto Velho. Hoje, Humaitá conta com dez leitos modernos, evitando deslocamentos e salvando vidas”, afirmou o governador.

Com a entrega, o hospital passa a ter 70 leitos. A unidade oferece atendimentos de urgência e emergência, ortopedia, pediatria, clínica médica, ginecologia, obstetrícia, cirurgia geral, exames laboratoriais (tomografia, raio-X) e banco de sangue.

A inauguração contou com a presença dos deputados federais Fausto Júnior e Silas Câmara; os prefeitos Dedei Lobo (Humaitá) e Gerlando Lopes (Lábrea); o presidente da Aleam, Roberto Cidade; a deputada Alessandra Campelo; o presidente do TJAM, Jomar Fernandes; a desembargadora Socorro Guedes; além de vereadores e secretários estaduais.

Como polo de saúde da Calha do Madeira, Humaitá será referência para 187 mil pessoas dos municípios de Apuí, Borba, Manicoré e Novo Aripuanã. A medida fortalece o programa Saúde nas Calhas, vinculado ao Saúde Amazonas, com foco na descentralização da assistência especializada.

A podóloga Isa Kerollayne Carvalho, de 33 anos, comemorou a conquista. “É um momento histórico. Ter uma UTI em Humaitá representa mais segurança para todos. É gratidão o que sentimos.”

Revitalização

A revitalização do hospital foi executada pela Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), com apoio da Sedurb e da Prefeitura de Humaitá. O investimento foi de R$ 4 milhões, com reformas no telhado, pintura, sistema hidráulico, elétrico, sanitário, rede de gases e sinalização. Os serviços de laboratório também foram ampliados.

Investimentos

Desde 2019, o governo Wilson Lima destinou mais de R$ 101 milhões para a saúde em Humaitá. Desse total, R$ 30,1 milhões vieram do Teto de Média e Alta Complexidade (Governo Federal).

O município recebeu ainda:

R$ 8,2 milhões do FTI para a saúde pública;

R$ 4,9 milhões em 2024 pelo Termo de Compromisso de Gestão (para UTIs e medicamentos);

R$ 40 milhões para contratação de profissionais de saúde entre 2019 e 2025;

R$ 10,3 milhões em medicamentos e insumos pela CEMA;

R$ 2,8 milhões pagos em contas de energia da unidade.

