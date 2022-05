FGV divulga locais de prova do concurso da Secretaria de Fazenda no AM

Manaus (AM) – A banca organizadora do concurso público para preenchimento de vagas na Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz-AM), Fundação Getúlio Vargas (FGV), divulgou, nesta segunda-feira (02/05), os locais das provas, onde os mais de 60 mil inscritos no exame devem comparecer entre os dias 7 e 8 de maio.

Para visualizar o local de prova, o candidato deve acessar o link do concurso no site da instituição (https://conhecimento.fgv.br/concursos/sefazam22) e digitar o número do seu CPF. O concurso oferece 210 vagas para preenchimento imediato e mais cadastro de reserva, com salários de R$ 5 mil a R$ 23,5 mil para cargos de nível médio e superior.

As provas para o certame serão realizadas em todas as zonas da cidade em 27 escolas estaduais, três universidades e três fundações. O edital para a prova pode ser acessado no link https://bityli.com/SlyufT .

Concorrência

O cargo de assistente administrativo foi o mais procurado pelos concurseiros que participarão dos exames para preenchimento de vagas na Sefaz neste final de semana. São 42,6 mil pessoas concorrendo para as 50 vagas abertas para o cargo, uma relação de 853 pessoas por vaga.

O cargo de auditor fiscal segue em segundo lugar, com 10,8 mil pessoas concorrendo para as 60 vagas disponíveis, numa proporção de 180 candidatos por vaga. Em terceiro lugar, está o cargo de Técnico de Arrecadação, com 25 vagas para 1,3 mil pessoas, uma relação de 52 pessoas por vaga.

O concurso abre vagas ainda para os cargos de Auditor de Finanças e Controle do Tesouro Estadual (2,5 mil candidatos para 25 vagas, com relação de 102 candidatos/vaga); de Analista de Tecnologia da Informação (1,6 mil candidatos para 15 vagas, com relação de 107 candidatos/vaga); e Técnico de Fazenda Estadual (5,2 mil candidatos para 35 vagas, com relação de 143 candidatos/vaga).

Histórico

Anunciado pelo governador Wilson Lima em fevereiro deste ano, o concurso da Sefaz é o primeiro do órgão fazendário desde 2005. “Desde lá (2005), houve muitos afastamentos, aposentadorias e, agora, vamos realizar esse concurso para repor essas vagas e também abrir um cadastro de reserva. Essa é mais uma oportunidade para quem está buscando uma vaga no mercado de trabalho”, ressaltou o governador, na ocasião.

*Com informações da assessoria

