Prefeito David Almeida acompanhou aplicação de provas do concurso da Semsa

Manaus (AM)- O prefeito de Manaus, David Almeida, acompanhou a aplicação de provas do concurso da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) neste domingo (1º), para mais de 50 mil inscritos.

O certame, realizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e coordenado pela Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad), irá promover a geração de 2.001 empregos, que devem fortalecer os atendimentos na Atenção Primária da capital.

“Nós estamos ansiosos porque precisamos reforçar as nossas equipes de saúde básica e essas pessoas vão nos ajudar a manter os bons índices que estamos alcançando. Manaus está em primeiro lugar no programa ‘Previne Brasil’, do Ministério da Saúde, que mede a qualidade dos serviços ofertados à população. Ou seja, os profissionais que forem aprovados vão se juntar aos melhores servidores do Brasil de saúde básica”, disse o chefe do Executivo municipal.

O prefeito acompanhou a chegada dos candidatos na Faculdade Metropolitana de Manaus, que, nesta etapa do concurso, concorrem a 468 vagas.

Os portões de acesso às salas foram abertos às 12h30 e fechados às 13h45. As provas tiveram início às 14h, com duração máxima de quatro horas. Do total de 52.162 inscritos, 40.837 compareceram e 11.325 faltaram ao exame, o que representa 22% de ausentes.

O secretário municipal de Saúde, Djalma Coelho, lembra que o concurso foi pensado desde o início da gestão do prefeito David Almeida, quando a ex-secretária Shádia Fraxe era titular da secretaria. Na época, em meio ao alto número de casos de Covid-19, foi constatado que muitos servidores se aposentaram, pediram exoneração ou faleceram, e as vagas ainda não tinham sido preenchidas.

“Com nove meses de gestão a gente já publicou o edital e estamos felizes ao ver que tudo está ocorrendo dentro da normalidade, com as provas sendo aplicadas hoje, e aguardando a aplicação das últimas provas, no dia 5 de junho. Vamos convocar imediatamente os aprovados logo após a divulgação do resultado final e cumprindo todos os prazos legais”, afirmou o secretário.

Expectativa

Priscila Corrêa foi uma das primeiras a deixar seu local de prova, e afirmou que está confiante com o resultado. Ela busca aprovação em um dos cargos para Biólogo.

“Eu achei a prova bem tranquila e a aplicação do certame em si também foi muito organizada, com espaçamento entre as cadeiras e cumprimento das medidas contra a Covid, então me senti ainda mais segura. Eu venho me preparando há algum tempo e acredito que vou conseguir passar e ingressar em um cargo de servidora pública”, declarou.

Etapas do concurso

No dia 1º de abril deste ano, já realizaram as provas os candidatos aos cargos de médicos (especialista em Saúde), do Edital 001/2021.

Neste domingo, as provas foram aplicadas para os inscritos em cargos de nível superior (especialista em Saúde) e fundamental (assistente em Saúde), descritos no Edital 002/2021, e de nível médio (assistente em Saúde), descritos no Edital 003/2021.

São 47 cargos de nível superior: Administrador, Advogado, Analista (de Banco de Dados, de Desenvolvimento de Sistemas e de Infraestrutura de Tecnologia da Informação), Arquiteto e Urbanista, Assistente Social, Biólogo, Cirurgião-Dentista (Geral, Estomatologista, Odontopediatra, Ortodontista, para Pessoas com Deficiência, Periodontista, Protesista, Buco-Maxilo-Facial), Comunicador Social, Contador, Economista, Enfermeiro (Epidemiologista, Geral, Intensivista, Obstetra), Engenheiro (Civil, de Segurança do Trabalho e Eletricista), Estatístico, Farmacêutico (Citologista Clínico, Análises Clínicas), Fiscal de Saúde (Físico, Geral, Médico, Médico Veterinário, Nutricionista, Químico), Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Médico Veterinário, Nutricionista, Profissional de Educação Física, Psicólogo e Terapeuta Ocupacional.

Para o nível fundamental, as vagas são distribuídas em seis cargos: Cozinheiro Fluvial, Maqueiro, Marinheiro Fluvial de Convés, Marinheiro Fluvial de Máquinas, Motorista de Autos e Motorista Fluvial. Já para o nível Médio, as vagas são para os cargos de Condutor de Ambulância e Condutor de Motolância.

No dia 5 de junho, será a vez dos candidatos para os cargos de nível médio e médio técnico, do Edital 002/2021. As provas serão aplicadas pela manhã e à tarde, e a consulta aos locais de prova estará disponível a partir do dia 30 de maio.

A orientação da Semsa é que todos os inscritos permaneçam atentos às atualizações do site da FGV.

