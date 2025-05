Amazonas participa da construção da Estratégia Brasil 2050

O Amazonas sediou nesta quarta-feira (15) os Diálogos para a Construção da Estratégia Brasil 2050, promovidos pelo Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO), com apoio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti) do Governo do Estado.

O encontro reuniu representantes do governo estadual, da academia, do setor produtivo e da sociedade civil. O objetivo foi contribuir com propostas de planejamento de longo prazo, com foco em inovação, fortalecimento da bioeconomia, valorização de saberes tradicionais, soberania tecnológica e redução das desigualdades regionais.

Participação da Sedecti

O secretário da Sedecti, Serafim Corrêa, destacou a importância de integrar as visões locais na formulação de políticas nacionais.

“A visão local é indispensável para construirmos um Brasil mais justo, racional e verdadeiramente integrado à Amazônia. Precisamos superar essa ideia de que existem dois países: o Brasil e o Grão-Pará e Rio Negro. Somos uma única nação desde 1823”, afirmou.

Visão do MPO

A secretária nacional de Planejamento do MPO, Virgínia de Ângelis, afirmou que a escuta ativa é essencial para considerar as especificidades amazônicas.

“O Amazonas é um estado chave para o Brasil, principalmente diante das mudanças climáticas. Queremos saber quais são os principais desafios e potencialidades locais para promover um desenvolvimento sustentável e integrado para os próximos 25 anos.”

Ela também ressaltou que o Governo Federal já trabalha nas rotas de integração sul-americana. Uma delas, a Rota 2, passa pelo Amazonas e busca facilitar o comércio com países vizinhos e a Ásia, reduzindo custos e tempo no transporte de mercadorias.

Universidades reforçam papel da ciência

A reitora da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), Tanara Lauschner, destacou o papel da educação na transformação da região.

Indústria aposta em inovação e sustentabilidade

Representando a Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (Fieam), o vice-presidente Nelson Azevedo reforçou a importância da bioeconomia.

“Queremos reafirmar o valor da nossa bioeconomia e da Zona Franca de Manaus, com foco na geração de tecnologia, inovação e valorização dos nossos recursos naturais de forma sustentável”, disse. Leia mais: Amazonas realiza primeira venda legal de quelônios

