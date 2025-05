Idosa morre atropelada após ser supostamente empurrada em avenida de Manaus

Joana Souza, de 62 anos, morreu na noite desta quinta-feira (15), após ser atropelada na avenida Hilário Gurjão, bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus.

Segundo o sargento Lírio, da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), testemunhas relataram que Joana tentava atravessar a via quando um homem, que estaria junto com ela, a empurrou para que apressasse o passo. Ela teria tropeçado e, ao cair na pista, foi atingida por um veículo.

“Ela tropeçou aí na via e, infelizmente, veio um veículo e colidiu com a mesma”, disse o sargento.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou o óbito. O Instituto Médico Legal (IML) realizou a remoção do corpo.

A Polícia Militar prendeu o homem que supostamente teria empurrado a vítima, e ele será apresentado na delegacia. O caso será investigado pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM).

Também nesta quinta-feira (15), José Izomar de Souza Costa, de 83 anos, morreu após ser atropelado por uma motocicleta na avenida Noel Nutels, no bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus.

Testemunhas informaram que o idoso havia acabado de sair do prédio do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e tentava atravessar a via. Mesmo após ser alertado por seu neto para não atravessar naquele momento, José insistiu e foi atingido por uma moto que transportava um passageiro por aplicativo.

O impacto causou ferimentos graves, levando o idoso a óbito ainda no local. O caso também será investigado.

