Idosa analfabeta do AM descobre descontos indevidos do INSS por 30 anos

A pensionista Lidia Clarinda de Souza, de 84 anos, moradora de Humaitá, no sul do Amazonas, passou quase três décadas tendo valores descontados de forma indevida da pensão que recebe do INSS. Analfabeta, ela só descobriu o prejuízo nesta semana, com a ajuda do neto, em meio à repercussão nacional sobre o esquema de fraudes em benefícios previdenciários.

Ao acessar os extratos, a família constatou que os descontos começaram em maio de 1996 e seguiram até abril de 2025. O valor mensal subiu de R$ 2, no início, para R$ 30,36 neste ano. Ao todo, R$ 4.194 foram retirados da pensão da idosa, em valores não corrigidos.

Lidia recebe pensão desde 1978, quando ficou viúva. Na época, criou sozinha os sete filhos e ainda trabalhou como auxiliar de serviços gerais na Prefeitura de Humaitá. Ela contou que nunca soube do motivo dos descontos, que vinham sob a rubrica genérica “consignado” e depois passaram a constar como “Contrib/Sind Contag”.

A Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura (Contag), responsável pelos descontos, apresentou um termo de filiação assinado por Lidia em 1994.

Ao ver o documento, ela relembrou que assinou a papelada a pedido do então prefeito da cidade, sem saber que se tratava de uma autorização para cobranças mensais.

“Ele me pediu para ajudar a prefeitura. Eu nem sabia que iam tirar da minha pensão”, disse a idosa à família.

O caso de Lidia evidencia as falhas do sistema de revalidação dos descontos em benefícios do INSS. Embora o Tribunal de Contas da União tenha recomendado uma revisão em massa das autorizações, o INSS e a Dataprev se recusaram a fazer o procedimento dentro do prazo de 60 dias.

A proposta apresentada pelo instituto foi transferir aos próprios aposentados a tarefa de confirmar se reconheciam ou não os documentos apresentados pelas entidades.

Até hoje, nenhuma revalidação foi feita.

