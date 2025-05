VÍDEO: Carro se parte ao meio após colisão em Campinas

Um vídeo de circuito de segurança registrou o momento exato em que um carro se divide ao meio após uma colisão violenta, na madrugada desta sexta-feira (16), no bairro Cambuí, em Campinas (SP).

Impacto violento registrado por câmeras

As imagens mostram o impacto da batida no cruzamento entre as ruas Bandeirantes e Maria Monteiro. Um automóvel preto atinge o outro veículo, que literalmente se divide ao meio. Apesar da destruição, o condutor do carro partido ao meio segue dirigindo por alguns metros antes de parar completamente.

Veículo tem 38 multas e restrição judicial

De acordo com a Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec), o carro que se dividiu ao meio possui 38 infrações registradas e acumula R$ 63,3 mil em débitos de multas. O veículo está registrado em nome de uma empresa e possui restrição judicial, o que impede sua venda, transferência ou circulação.

Motorista não se feriu e transportava recicláveis

Ainda segundo a Emdec, o automóvel transportava materiais recicláveis no momento do acidente. O motorista não se feriu com a colisão.

Agentes de trânsito foram acionados e interditaram a Rua Bandeirantes. Parte do veículo foi removida por um guincho às 7h30. Não há informações sobre o outro carro envolvido no acidente.

