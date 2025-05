TRE-AM emite mais de 700 títulos durante Semana do Registre-se em Manaus

Manaus (AM) – Mais de 700 atendimentos foram realizados pelo Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) durante a “Semana Nacional do Registro Civil – Registre-se”, que ocorreu entre os dias 12 e 16 de maio no Centro de Convenções Vasco Vasques, em Manaus.

O mutirão garantiu acesso gratuito a serviços como emissão, regularização e revisão do título de eleitor, além da coleta de biometria.

A iniciativa, promovida nacionalmente pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), teve como objetivo ampliar o acesso à documentação civil básica, especialmente para pessoas em situação de vulnerabilidade social. No Amazonas, a ação foi coordenada pela Corregedoria-Geral de Justiça (CGJ-AM), com a participação de mais de 15 instituições.

Um dos beneficiados foi Gilbertino dos Santos, da etnia Kokama, que regularizou seu título após quase 20 anos sem votar.

“Eu estava afastado das urnas há muito tempo. Agora, graças ao Registre-se e ao TRE-AM, consegui meu título e estou pronto para exercer meu papel como cidadão nas próximas eleições”, afirmou emocionado.

A líder indígena Caciquelane Kokama também participou da ação e destacou a importância do reconhecimento da identidade indígena nos documentos oficiais.

“Trouxe meu povo para regularizar suas documentações. Aproveitei para incluir minha etnia no título de eleitor. Isso é uma conquista histórica, fruto de muita luta”, disse.

Interior também foi contemplado

O mutirão também chegou ao interior do estado. Em Humaitá, a ação foi realizada nos dias 15 e 16 de maio, no Centro de Educação de Tempo Integral (Ceti) Tarcila Prado de Negreiros, com atendimento direcionado à população local.

De acordo com Aquino Souza, chefe de cartório da 70ª Zona Eleitoral e servidor do TRE-AM, a iniciativa teve papel crucial para garantir cidadania a quem mais precisa. “Muitas pessoas que passaram por aqui não tinham nenhum documento. O Registre-se permitiu que elas resolvessem tudo no mesmo lugar”, explicou.

Aquino destacou que a emissão do título eleitoral foi o serviço mais procurado. “Registramos uma grande procura por primeira via, regularizações e revisões de dados no cadastro. A ação foi essencial para garantir o direito ao voto a quem estava fora do sistema eleitoral”, reforçou.

Com o mutirão, o TRE-AM reforça seu compromisso com a inclusão e a garantia do direito ao voto, promovendo o acesso à cidadania por meio da documentação civil e da Justiça Eleitoral.

Leia mais:

Solicitação para emitir carteira de identidade é encerrada em mutirão no Vasco Vasques

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱