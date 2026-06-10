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Ex-prefeito de Manaus publicou foto com os senadores e reforçou aliança política para as eleições no Amazonas.

Manaus (AM) – O ex-prefeito de Manaus e pré-candidato a deputado federal Arthur Virgílio Neto (MDB) usou as redes sociais, nesta quarta-feira (10), para reafirmar apoio às pré-candidaturas do senador Omar Aziz (PSD) ao Governo do Amazonas e do senador Eduardo Braga (MDB) à reeleição para o Senado Federal. Arthur compartilhou uma foto ao lado dos dois senadores e destacou a aliança política para as eleições de 2026.

“Apoio e apoiarei ao pré-candidato ao governo Omar Aziz, e ao senador, o pré-candidato Eduardo Braga. Somando força pelo Amazonas”, escreveu.

A manifestação reforça o alinhamento político entre Arthur Virgílio, Eduardo Braga e Omar Aziz, grupo que vem articulando uma frente para a disputa eleitoral no estado.

Arthur voltou recentemente ao cenário político após mais de quatro anos sem ocupar cargo eletivo, desde o fim de seu terceiro mandato como prefeito de Manaus, em 2020. Em março deste ano, ele oficializou seu retorno ao MDB, partido comandado no Amazonas por Eduardo Braga, ocasião em que também declarou apoio à pré-candidatura de Omar Aziz ao Governo do Estado.

Antes de retornar ao MDB, Arthur deixou o PSDB após cerca de três décadas de filiação. Em 2025, chegou a ingressar no Republicanos, mas permaneceu por pouco tempo na legenda.

Pré-candidato a deputado federal, Arthur afirmou recentemente, em entrevista ao Portal Em Tempo, que pretende retornar ao Congresso Nacional para defender pautas estratégicas para o Amazonas, especialmente a Zona Franca de Manaus (ZFM).

Diplomata de carreira, Arthur Virgílio Neto possui uma longa trajetória política. Além de prefeito de Manaus por três mandatos, foi deputado federal, senador pelo Amazonas e ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República.

Segundo o ex-prefeito, sua decisão de disputar uma vaga na Câmara dos Deputados está ligada à vocação para a vida pública e à defesa dos interesses do Amazonas.

“É uma questão muito vocacional. São 47 anos de vida pública. É vontade de servir, de defender o Amazonas e a Zona Franca de Manaus. Para defender a ZFM é preciso juntar forças no Congresso e ter credibilidade”, declarou.

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